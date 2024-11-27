عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خطوات الاستعلام عن المعين المتفرغ 2024

عدن – كتب محمد سعد – ازدادت معدلات البحث عن أسماء المشمولين بالمعين المتفرغ حيث تقدم الحكومة بدولة العراق اهتماماً كبيراً بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض بمحاولة توفير الدعم المالي لهم الذي يعينهم على توفير متطلبات الحياة خاصة بعد ارتفاع أسعار المعيشة ومن خلال هذا المقال سنوضح خطوات الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ وأهم شروطه.

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالمعين المتفرغ إلكترونياً عبر بوابة وزارة العمل عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تسجيل الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة الخدمات يتم الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

يتم الضغط على الاستعلام عن المعين المتفرغ.

تسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر استعلام.

بعد ذلك ستظهر لك الكشوفات بالأسماء يمكن البحث عن اسمك بينهم.

كما يمكن تحميل الكشوفات بصيغة pdf.

شروط التسجيل في المعين المتفرغ

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن عدد من الشروط التي يجب أن تكون موجودة في المتقدم للتسجيل في المعين المتفرغ وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية ويعيش بشكل دائم داخل العراق. لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن خمسة وخمسون عاماً. أن يكون المتقدم لديه القدرة الصحية الكافية للاعتناء بالشخص المعاقين أو المريض. أن تكون صلة القرابة بينه وبين صاحب الإعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية بحد أقصي. ألا يكون المتقدم موظفاً بأحد القطاعات المختلفة. يقوم بالتقديم عبر البوابة الإلكترونية مع توفير كافة المستندات المطلوبة.

الحالات المشمولة براتب المعين المتفرغ

حددت الوزارة بعض الحالات التي يحق لهم الاستفادة من راتب المعين المتفرغ وجاءت كالتالي:

التوحد ومتلازمة داون

الفشل الكلوي.

فقدان حاسة البصر.

الشلل النصفي والرباعي والشلل الشقي.

الأطفال المصابون بالسكري وأمراض القلب.

أصحاب القدم السكري.

أن تكون نسبة الإصابة بأمراض السكر عند الأطفال 50% والكبار 75%.

كما دعت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل كافة مستفيدي المعين المتفرغ من أصحاب القرارات 2016 و 2017 و 2018 إلي ضرورة التوجه للهيئة والأقسام التابعة لها في جميع المحافظات العراقية وذلك من أجل استكمال إجراءات المشاهدة السنوية لتجنب إيقاف صرف الراتب.