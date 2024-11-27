بدون فرن ولا شواية .. اعملي البطاطا المكرملة الدايبة على أصولها في خطوات بسيطة طعمها خطير وريحتها تجنن
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كتب محمد سعد – نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطا المشوية المكرملة في البيت، بطاطا العربيات المشوية بدون فرن وبدون شواية وبدون ماس وبدون سلق وبطعم احلي من الجاهز دائبة ومكرملة، بخطوات ومكونات من مطبخك سوف تصنعي احلي بطاطا في البيت في الطاسة، لإسعاد اطفالك، حيث تتواجد البطاطا الآن في الأسواق وبسعر في متناول يديك كما أنها تعتبر من الحلويات السهلة السريعة المناسبة لفصل الشتاء لتدفئة الاطفال حين تناولها ساخنة.
بطاطا العربيات المشوية بدون فرن
تتميز البطاطا بأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة لصحة الجهاز الهضمي كما أنها تحتوي على الألياف ولهذا فإنها تحتوي على المعادن الصحية لاطفالنا، وتحتوي على الكربوهيدرات الصحية اللازمه لزيادة وزن الاطفال النحفاء بصحة وبدون اي ضرر، وتختلف طرق عمل البطاطا فمنها المسلوقة والبطاطا المشوية والبطاطا البشاميل، ولكن بطاطا العربيات المشوية المكرملة تعد افضل انواع عمل البطاطا على الاطلاق والتي تلاقي اقبال كبير، ويمكنك عمل البطاطا المكرملة في البيت من دون فرن من خلال تجهيز المكونات التالية:
- كيلو من البطاطا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
- ورق زبدة.
- ورق الالومنيوم.
- مكعب زبدة.
طريقة عمل البطاطا المكرملة في البيت بدون فرن
- احضري مقدار البطاطا واغسليه جيدا من الأتربة ولا تقومي بتنشيف البطاطا بشكل جيد اجعليها منديه قليلا.
- في طاسة غير لاصقة وتكون سخنة جدا قومي برص وحدات البطاطا.
- ثم رشي مقدار السكر، وضعي ورقة الزبدة وغلفي بها الطاسة جيدا.
- ثم ضعي فوقها ورق الفويل الالمونيوم وغلفي بأحكام.
- اتركي البطاطا على نار متوسطة تترواح من 25 وحتي 30 دقيقة على حسب حجم البطاطا.
- وبعد مرور نصف ساعة اكشفي على البطاطا سوف تلاحظين أن السكر بدأ يتكرمل.
- قومي بتقليب وحدات البطاطا على الجانب الآخر.
- ثم قومي بتغطية البطاطا بورق الزبدة وفوقها ورق الالومنيوم.
- واتركيها لمدة 20 دقيقة أخري، بعدها بتكون البطاطا بدأت تتطري والسكر اتكرمل بنسبة كبيرة.
- قومي بتقليب البطاطا مرة أخرى وغطي عليها لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور الوقت سوف تلاحظين أن البطاطا أصبحت طرية للغاية والسكر اتكرمل.
- قومي بوضع من صوص الكراميل على البطاطا ورفعها في طبق جانبي.
- ثم قومي بوضع مكعب زبدة في باقي السكر المكرمل، وقلبي حتي يذوب الزبدة.
- ثم افتحي البطاطا نصفين وضعي من الصوص في قلب البطاطا، وتقدم ساخنة.