نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن ولا شواية .. اعملي البطاطا المكرملة الدايبة على أصولها في خطوات بسيطة طعمها خطير وريحتها تجنن في المقال التالي

كتب محمد سعد – نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطا المشوية المكرملة في البيت، بطاطا العربيات المشوية بدون فرن وبدون شواية وبدون ماس وبدون سلق وبطعم احلي من الجاهز دائبة ومكرملة، بخطوات ومكونات من مطبخك سوف تصنعي احلي بطاطا في البيت في الطاسة، لإسعاد اطفالك، حيث تتواجد البطاطا الآن في الأسواق وبسعر في متناول يديك كما أنها تعتبر من الحلويات السهلة السريعة المناسبة لفصل الشتاء لتدفئة الاطفال حين تناولها ساخنة.

بطاطا العربيات المشوية بدون فرن

تتميز البطاطا بأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة لصحة الجهاز الهضمي كما أنها تحتوي على الألياف ولهذا فإنها تحتوي على المعادن الصحية لاطفالنا، وتحتوي على الكربوهيدرات الصحية اللازمه لزيادة وزن الاطفال النحفاء بصحة وبدون اي ضرر، وتختلف طرق عمل البطاطا فمنها المسلوقة والبطاطا المشوية والبطاطا البشاميل، ولكن بطاطا العربيات المشوية المكرملة تعد افضل انواع عمل البطاطا على الاطلاق والتي تلاقي اقبال كبير، ويمكنك عمل البطاطا المكرملة في البيت من دون فرن من خلال تجهيز المكونات التالية:

كيلو من البطاطا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ورق زبدة.

ورق الالومنيوم.

مكعب زبدة.

طريقة عمل البطاطا المكرملة في البيت بدون فرن