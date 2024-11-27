شكرا لاهتمامكم بخبر عن كله هيسألك على جمالك وحلاوتك .. خلطة الخميرة لنفخ وتبييض الوجه وإزالة سواد السنين لوجه ممتلئ وجميل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد الخميرة البيرة واحدة من أهم المكونات السحرية التي توجد في كل مطبخ وتستخدمها الكثير من السيدات بشكل يومي في عمل المعجنات، ولكن الجديد أنه يمكن استخدام الخميرة البيرة في تحضير بعض الماسكات التجميلية لتبييض ونفخ الوجه، حيث أن الخميرة تمتلك العديد من الخصائص الفعالة في تفتيح البشرة وإبراز جمالها، تابعونا لتتعلموا طريقة تحضير خلطة الخميرة السحرية لنفخ وتبييض الوجه.

خلطة الخميرة لنفخ وتبييض الوجه

الخميرة الفورية من أكثر المكونات التي يتم استخدامها في خلطات الوجه والجسم والشعر، فهي لها تأثير قوي وفعال على البشرة حيث تعمل على تبييض الوجه وتسمين الخدود بشكل طبيعي، تابعوا الخطوات التالية لمعرفة الطريقة الصحيحة.

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الحليب البودرة.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

افصلي بياض بيضة واحدة وضعيه في وعاء نظيف.

استخدمي مضرب السلك لخفق بياض البيض حتى تتكون الرغوة.

أضيفي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية والحليب البودرة إلى بياض البيض المخفوق واخفقي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون الطازج إلي الخليط في حالة أن كانت بشرتك غير حساسة.

استبدلي عصير الليمون ببضع قطرات من ماء الورد في حالة بشرتك حساسة.

باستخدام فرشاة مكياج نظيفة ضعي الخليط على وجهك.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة تسمين الوجه بسرعة

تعتبر خلطة الخميرة والحلبة من الخلطات الطبيعية التي تساعد بشكل سريع في التخلص من أي أسمرار وبقع وتصبغات في الوجه، على عكس استخدام الكريمات الطبية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة، فيمكن لكل فتاة وسيدة استخدام هذه الخلطة في تفتيح وتسمين الوجه فهي أمنة وغير ضارة، اتبعي الخطوات التالية لمعرفة استخدام الخلطة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الحلبة المطحونة.

ملعقة صغيرة نشا.

كمية مناسبة حليب دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام: