وجبة كفتة العدس ألذ من اللحم وصفة تركية رهيبة مش هتبطلي تعمليها كل يوم سهلة واقتصادية

عدن – كتب محمد سعد – تمثل كفتة العدس أحد البدائل الصحية والشهية التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي، وتعتبر خيارًا مثاليًا للنباتيين والنباتيين إذا كنت تبحث عن وجبة غنية بالبروتينات، وسهلة التحضير، وتحتوي على نكهات رائعة، فإن كفتة العدس هي الخيار الأمثل في هذا المقال، سنتناول مكونات إعداد كفتة العدس وكيفية تحضيرها بطريقة سهلة، مع إبراز الميزات الصحية لهذه الوجبة اللذيذة.

طريقة عمل كفتة العدس

لتحضير كفتة العدس، تحتاج إلى مكونات بسيطة ومتاحة في كل مطبخ، وتشمل:

كوب من العدس الأصفر أو الأخضر.

بصلة كبيرة.

فصوص ثوم.

بقدونس مفروم.

بعض التوابل (مثل الكمون، الكزبرة، والفلفل الأسود).

رشة من الملح.

رشة من مسحوق البابريكا.

ملعقة من زيت الزيتون.

فتات الخبز أو دقيق الحمص.

خطوات عمل كفتة العدس

ابدأ بغسل العدس جيدًا تحت الماء البارد، ثم اطبخه في قدر مع كمية مناسبة من الماء حتى يصبح طريًا يمكن إضافة قليل من الملح لتحسين الطعم بعد الطهي، يجب تصفية العدس من الماء والسماح له بالتهوية حتى يبرد. في حين يبرد العدس، قم بتقشير البصلة وثوم الفصوص وافرمهما جيدًا يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج ناعم يفضل أن تبقى قطع صغيرة من البصل لمزيد من القرمشة في الكفتة. في وعاء كبير، قم بخلط العدس المطبوخ مع خليط البصل والثوم المفروم، ثم أضف البقدونس المفروم بعد ذلك، أضف التوابل والملح وفتات الخبز اخترت كمية الفتات وفقًا لهشاشة المزيج؛ يجب أن تحصل على قوام متماسك يمكنك تشكيله على شكل كرات أو أصابع. استخدم يديك لتشكيل كفتة العدس إلى كرات صغيرة أو أصابع، حسب تفضيلك تأكد من أن تكون متساوية في الحجم لضمان النضج المتساوي أثناء الطهي.

طريقة تسوية كفتة العدس

يمكنك طهي الكفتة بعدة طرق، ولكن طرق الطهي الرئيسية تشمل:

القلي: سخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي كرات الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب. الشواء: أداة صحية أخرى قابلة للاستخدام هي الشواية؛ حيث يمكنك وضع كرات الكفتة على شواية ساخنة. ستحصل على نكهة مميزة وقوام مقرمش. الفرن: يمكنك أيضًا خبز الكفتة في الفرن بعد رشها بقليل من زيت الزيتون، وذلك للحصول على كفتة أخف وصحية.

يمكن تقديم كفتة العدس مع صلصة الزبادي بالنعناع أو مع أحد الصلصات الحارة حسب الذوق يمكن أيضًا تقديمها بجانب الخبز الطازج أو السلطة الخضراء لإضفاء المزيد من القيمة الغذائية.