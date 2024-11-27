ليزي كيك الفراولة ب ٥ دقائق فقط كيك الحب في رأس السنة حلويات سهلة وسريعة لا تقاوم بدون بيض بدون فرن
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كتب محمد سعد – يعتبر ليزي كيك الفراولة من الحلويات السريعة والشهية التي تلبي رغبات الكثيرين في تناول شيء حلو ومميز تتميز هذه الحلوى بجودتها العالية وطعمها الرائع، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا لمناسبات مختلفة أو حتى للاستمتاع بها كوجبة خفيفة سنقدم لك طريقة عمل ليزي كيك الفراولة بخطوات بسيطة لا تتجاوز خمس دقائق.
طريقة عمل كيك الفراولة
يعد ليزي كيك الفراولة خيارًا ممتازًا للأشخاص يسعون لتحضير حلوى سريعة وسهلة تتيح لك هذه الوصفة الاستمتاع بطعم المنزلي والسعادة التي تجلبها الحلويات جربها في المناسبات الخاصة أو كلما شعرت بالرغبة في تناول شيء حلو، وستجد نفسك تستمتع بتجربة جديدة وممتعة في عالم الحلويات لتحضير ليزي كيك الفراولة، ستحتاج إلى المكونات التالية:
- 150 جرام من بسكويت الشاي.
200 مل من كريمة الخفق.
1/2 كوب من سكر البودرة.
200 جرام من فراولة (مقطعة إلى شرائح).
50 جرام من الزبدة المذابة.
- شوكولاتة ذائبة أو صوص شوكولاتة للتزيين.
خطوات تحضير كيك الفراولة
- في وعاء عميق، قم بتكسير بسكويت الشاي إلى قطع صغيرة. يمكن استخدام الخلاط الكهربائي لجعل العملية أسرع.
- أضف الزبدة المذابة إلى قطع البسكويت، وامزجهم جيدًا مع بعض حتى تتوزع الزبدة بشكل متساوي.
- في وعاء آخر، استخدم الخفاق الكهربائي لخفق كريمة الخفق مع سكر البودرة استمر في الخفق حتى تحصل على قوام كثيف وسلس.
- في صينية مبطنة بورق الزبدة أو صحون تقديم فردية، ضع أول طبقة من خليط البسكويت في القاع، واضغط عليها بلطف لتثبيتها.
- بعد ذلك، اسكب جزءًا من كريمة الخفق فوق طبقة البسكويت، ووزعها بالتساوي.
- ضع شرائح الفراولة بشكل منظم فوق الكريمة، ثم كرر العملية بوضع طبقة أخرى من البسكويت، والكريمة، والفراولة.
- يمكنك تزيين الوجه بشوكولاتة ذائبة أو صوص شوكولاتة، كما يمكنك إضافة بعض حبات الفراولة الكاملة للزينة.
- ابرد الكيك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل (إن كنت ترغب في تماسك أكثر)، ولكنه يمكن تناوله مباشرة بعد التحضير.
- يفضل استخدام فراولة طازجة وناضجة للحصول على أفضل طعم.
- يمكنك إضافة قطع من المكسرات أو الفواكه الأخرى إذا كنت ترغب في تجربة نكهات مختلفة.
- يمكنك تعديل كمية السكر حسب ذوقك الشخصي واستبدال السكر العادي بسكر صحي إذا كنت تبحث عن خيارات صحية.