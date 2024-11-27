ليزي كيك الفراولة ب ٥ دقائق فقط كيك الحب في رأس السنة حلويات سهلة وسريعة لا تقاوم بدون بيض بدون فرن

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كتب محمد سعد – يعتبر ليزي كيك الفراولة من الحلويات السريعة والشهية التي تلبي رغبات الكثيرين في تناول شيء حلو ومميز تتميز هذه الحلوى بجودتها العالية وطعمها الرائع، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا لمناسبات مختلفة أو حتى للاستمتاع بها كوجبة خفيفة سنقدم لك طريقة عمل ليزي كيك الفراولة بخطوات بسيطة لا تتجاوز خمس دقائق.

طريقة عمل كيك الفراولة

يعد ليزي كيك الفراولة خيارًا ممتازًا للأشخاص يسعون لتحضير حلوى سريعة وسهلة تتيح لك هذه الوصفة الاستمتاع بطعم المنزلي والسعادة التي تجلبها الحلويات جربها في المناسبات الخاصة أو كلما شعرت بالرغبة في تناول شيء حلو، وستجد نفسك تستمتع بتجربة جديدة وممتعة في عالم الحلويات لتحضير ليزي كيك الفراولة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

150 جرام من بسكويت الشاي.

200 مل من كريمة الخفق.

1/2 كوب من سكر البودرة.

200 جرام من فراولة (مقطعة إلى شرائح).

50 جرام من الزبدة المذابة.

200 مل من كريمة الخفق. 1/2 كوب من سكر البودرة. 200 جرام من فراولة (مقطعة إلى شرائح). 50 جرام من الزبدة المذابة. شوكولاتة ذائبة أو صوص شوكولاتة للتزيين.

خطوات تحضير كيك الفراولة