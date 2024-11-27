شكرا لاهتمامكم بخبر عن وزارة التعليم السعودي تعلن عن تعليق الدراسة من الأربعاء وحتي صباح الأحد لمختلف المدارس لهذا السبب على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودي عن تعليق الدراسة من الأربعاء وحتي صباح الأحد بمختلف المدارس ولمختلف مراحل التعليم، وكشفت عن سبب التعليق، كما أكدت الوزارة على أن ذلك وفقاً للتقويم الدراسي المعتمد للفصول الثلاثة، كما حسمت الوزارة الأخبار المتداولة عن تعليق الدوام الدراسي غداً بسبب سوء الأحوال الجوية ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.

تعليق الدراسة من الأربعاء وحتي صباح الأحد

أكدت وزارة التعليم السعودي على أنه سيتم تعليق الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وحتي صباح يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، وذلك بسبب حصول الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة لتكون يومي الأربعاء والخميس ويأتي بعدها إجازة نهاية الأسبوع المطولة يومي الجمعة والسبت لتكون العودة يوم الأحد.

تعليق الدراسة غدا بالمدارس

تساؤلات عديدة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم عن حقيقة تعليق الدراسة غدا بمدارس المملكة بعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة، وهبوب رياح نشطة وتدني بمستوي الرؤية الأفقية، وحرصاً على سلامة الطلاب، وقد نفت وزارة التعليم ما هو متداول من أخبار عن التعليق غداً فحتي الآن لم يصدر أي قرار رسمي بالتعليق ولكن من المتوقع في حال كان هناك خطورة من ذهاب الطلاب للدوام الحضوري أن يتم تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي وسنوافيكم بالتفاصيل، حال تم تعليق الدراسة فعلياً.

الحالات التي يسمح فيها للطلبة بإحضار الجوال للمدرسة

كشفت وزارة التعليم السعودي عن الحالات التي يسمح فيها للطلاب بإحضار جوالتهم إلى المدرسة وهذه الحالات هي:

أن يقوم الطالب بتسليم الهاتف إلى الموظف المسؤول داخل المدرسة.

كما يشترط وضعها في خزائن داخل المدرسة بأرقام سرية لكل طالب من دخوله وحتي خروجه.

موعد عودة اختبارات الوزارة للطلاب بالمملكة

كما أكدت وزارة التعليم السعودي على عودة اختبارات الوزارة من جديد وسوف يتم تطبيقها في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، وتكون للمراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث متوسط وسيتم تطبيقها على مادة الرياضيات ومادة العلوم واللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية.