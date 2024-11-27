تعرف على كيفية إقامة صلاة الاستسقاء بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بأدائها الخميس القادم

عدن – كتب محمد سعد – سبحان القائل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء الذي يعتبر الشريان الأهم بالحياة، الشريان الذي تاسس حوله الحضارة القديمة والحديثة، ويسبب غياب المطر عن الدول أمر سيء لسبب الاعتماد على تلك المياه لصالح الحياة النباتية والحيوانية، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين بيان بأداء صلاة الاستسقاء ودعوة الله عز وجل لكي ينزل المطر والغيث، الجدير بالذكر أن صلاة الاستسقاء تم أداؤها في عدد كبير من الدول العربية هذه الفترة من الزمن بالرغم من موسم الشتاء المقبل، كان آخر تلك الدول المملكة الأردنية الهاشمية، وطلب الملك عبد الله بن حسين من الأوقاف أداء نفس الصلاة.

صلاة الاستسقاء 2024 السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فرمان رسمي، تم نقله عبر الصحف الرسمية السعودية، حيث أقر سيادته أنه يلزم إقامة صلاة الاستسقاء بعد غد الموافق الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك لكي يدعوا المصلين لأن ينزل الله تعالى المطر على البلاد وأن يغيثهم بالقدر الذي ينفعهم ولا يكون فيه ضرر للبلاد والعباد.

كيفية أداء صلاة الاستسقاء

ورد في السنن، أن صلاة الاستسقاء يتم أداؤها رغبة في نزول المطر، فكل الظواهر الطبيعية متعلقة بقدرة الواحد الأحد، وقد ورد أن صلاة الاستسقاء يتم أداؤها مثل صلاة العيد، بحيث يقوم المصلي بصلاة ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات بما فيها اتكبيرة الإحرام، بينما يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، وبعد السبع التكبيرات الأولى يستفتح ثم يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر معها من آيات الذكر الحكيم، ثم يركع بعد ذلك يرفع ثم يسجد سجدتين، بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية، بعدما يعتدل ويقف يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من آيات الذكر الحكيم، ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي الكريم محمد صل الله عليه وسلم.

صلاة الاستسقاء

بعد ذلك يقوم الخطيب فيخطب بالناس ويعظهم ويحذرهم من أسباب القحط،وحبس المطر والعقوبات المترتبة على ذلك، ويحثهم على التوبة والاستغفار، ثم يدعو الله رافع يديه، ويرفع الناس أيديهم ويأمنون معه، وهناك الكثير من الدعوات التي يمكن أن يدعوا بها الإمام ووردت في السيرة النبوية.