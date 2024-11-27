نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين | تعميم بإقامة صلاة الاستسقاء بالسعودية في هذا الموعد في المقال التالي

كتب محمد سعد – قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بتوجيه الدعوة إلى جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة في يوم الخميس القادم، وقد صدر بيان رسمي من الديوان الملكي السعودي يقوم فيه خادم الحرمين بالحث فيه علي القيام بالصلاة خلال الموعد المحدد، وسوف نوضح لكم تفاصيل البيان الصادر من جانب الديوان الملكي السعودي.

بيان الديوان الملكي بشأن صلاة الاستسقاء

قد صدر عن الديوان الملكي اليوم، قد جاء فيه ما يلي:

اتباعًا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، قد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كافة مدن المملكة وذلك في يوم الخميس الذي يوافق يوم 26 من شهر جمادى الأول 1446هـ وذلك بناءً علي تقويم أم القرى.

فيجب علي جميع المواطنين أن يكثروا من الاستغفار والرجوع والتوبة النصوح إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده وأن يتم الإكثار من النوافل والطاعات من صدقات وإقامة الصلوات والأذكار، وأن يتم العمل علي التيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وعن الجميع وييسر لنا ما نتمني، فيجب على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة الرسول الحبيب الله صلى الله وعليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع ضرورة الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء وأن يتم الإلحاح فيه.

نسأل الله تعالي أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب لجميع عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كيفية صلاة الاستسقاء

يصلي الإمام بالناس ركعتين مع تكبيرات زوائد سبع في الأولى وخمس في الثانية ويقرأ فيهما جهرًا ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين، كما يتم في صلاة العيدين ويستحب أن يكثر فيه الخطيب من الاستغفار ويلح في الدعاء وأن يتم التضرع إلى الله عز وجل، ويستحب أن يتم رفع اليدين خلال الدعاء للإمام والمأمومين.