أستقبل جميع قنوات النايل سات 2024 في 5 دقائق بتردد واحد وبضغطة واحدة

عدن – كتب محمد سعد – تعد قنوات نايل سات واحدة من أكثر الأقمار الصناعية شهرة وشعبية في العالم العربي حيث تقدم مجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية والإذاعية في مختلف المجالات، إذا كنت تبحث عن كيفية تنزيل جميع قنوات النايل سات فإليك الخطوات المفصلة والمهنية التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك.

تأكد من أن لديك جهاز استقبال (ريسيفر) يدعم تقنية أل DVB-S2 لضمان استقباله لقنوات نايل سات.

يجب أن يكون لديك طبق دش موصول بالقمر الصناعي نايل سات بشكل جيد.

تأكد من أن كابل التوصيل بين الطبق وجهاز الرسيفر خالٍ من الأضرار.

تأكد من أن جهاز الرسيفر متصل بمصدر كهرباء فعال.

يجب اتجاه الطبق إلى النايل سات والذي يقع على مدار 7 درجات غربا.

يمكنك استخدام تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لتحديد الاتجاه بدقة.

تأكد من تثبيت الطبق بشكل جيد لتجنب أي اهتزاز أو تحرك أثناء الاستقبال.

قم بتشغيل جهاز الرسيفر وتوجيهه إلى قائمة الإعدادات (Menu).

يتفاوت شكل القائمة من جهاز لآخر ولكن تكون عادةً مرئية على الشاشة.

طريقة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2024

ابحث عن خيار يسمى “تثبيت القنوات” أو “الضبط اليدوي”.

اختر خيار “البحث الآلي” أو “البحث الشامل” إذا كان متوفر.

هذا الخيار سيقوم ببحث شامل عن جميع القنوات على النايل سات.

إذا كنت ترغب في ضمان عدم فقدان أي قناة يمكنك إدخال الترددات الخاصة بالقنوات بنفسك.

الترددات الرئيسية لقنوات النايل سات

تردد 11842 – عمودي – معدل ترميز 27500

تردد 11900 – أفقي – معدل ترميز 27500

تردد 12562 – عمودي – معدل ترميز 27500

تردد 11180 – أفقي – معدل ترميز 27500

يمكنك إدخال هذه الترددات في الإعدادات تحت خيار “الضبط اليدوي”، بعد اختيار طريقة البحث إما آلي أو يدوي اضغط على زر البحث (Search) وانتظر حتى يكتمل، قد يستغرق البحث بضعة دقائق، وهذا يعتمد على نظام الرسيفر وسرعة الاتصال، بمجرد انتهاء عملية البحث، سيظهر جهاز الرسيفر قائمة بالقنوات التي تم اكتشافها، قم بحفظ القنوات التي تم العثور عليها عن طريق اختيار “حفظ” أو “تأكيد”.

يمكنك بعد ذلك تنظيم القنوات في مجموعات حسب الفئة، مثل الأخبار، الترفيه، الرياضة وغيرها وهذا سيسهل عليك الوصول إلى القنوات المفضلة، ومن المهم تحديث القنوات بشكل دوري حيث تقوم بعض القنوات بتغيير تكراراتها أو قد تتم إضافة قنوات جديدة.