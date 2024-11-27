طريقة تحميل ببجى الكورية من جوجل بلاى في الدول العربية بطريقه سهلة هتنسى ببجي العالمية بعد ما تجرب الكورية

تعتبر لعبة “ببجي” من أشهر الألعاب في العالم، وتمتلك جمهورًا واسعًا في العالم العربي ومع استمرار نجاح النسخة العالمية من اللعبة، أطلقت الشركة المطورة لها نسخة مخصصة للسوق الكوري، تعرف باسم “ببجي كورية” هذا الإصدار يأتي مع ميزات جديدة وتحسينات تجعلها تجربة فريدة للمستخدمين كيفية تنزيل “ببجي كورية” من جوجل بلاي في الدول العربية بطريقة سهلة، وسنوضح لماذا قد تجعلك تجربتها تنسى النسخة العالمية.

طريقة تحميل ببجي الكورية

“Bubji Korea” أو “ببجي الكورية” هي إصدار خاص للسوق الكوري الجنوبي، تمتاز بميزات فريدة ومحتوى مختلف عن النسخة العالمية تتضمن اللعبة مجموعة واسعة من عناصر التخصيص، خرائط جديدة، والمزيد من الأسلحة والملحقات كما تقدم اللعبة نظام مكافآت أكثر جاذبية، مما يجعل اللعبة أكثر إثارة وجاذبية للاعبين.

كيفية تحميل ببجي الكورية

قبل أن تقوم بتنزيل اللعبة، يجب عليك تغيير إعدادات الهاتف الخاص بك لتكون على منطقة كوريا الجنوبية. إليك كيفية القيام بذلك:

فتح إعدادات الهاتف: اذهب إلى إعدادات الهاتف الخاص بك.

تغيير لغة النظام: قم بتغيير اللغة إلى الكورية يمكنك دائمًا الرجوع بعد التنزيل.

تغيير المنطقة: ابحث عن خيار “اللغة والمنطقة” أو “الإعدادات الإقليمية” وقم بتغيير المنطقة إلى كوريا الجنوبية.

لدى بعض المستخدمين ضرورة لإنشاء حساب جوجل فريد لمنطقة كوريا الجنوبية.

قم بتسجيل الخروج من حسابك الحالي أو استخدام تطبيق جديد لتجاوز هذه المشكلة.

إنشاء حساب جديد: اتبع تعليمات إنشاء حساب جديد، مع تحديد المنطقة ككوريا الجنوبية.

بعد الانتهاء من إعداد كل شيء، يمكنك الآن تنزيل “ببجي كورية”:

تأكد من أنك قمت بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي أنشأته.

البحث عن ببجي الكورية: اكتب “PUBG Mobile Korea” في شريط البحث.

اضغط على زر التنزيل وابدأ في تحميل اللعبة.

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة، قم بفتحها وتسجيل الدخول باستخدام طريقة حساب جوجل الخاص بك.

مميزات ببجي الكورية

قبل أن نبدأ في طريقة التنزيل، دعونا نستكشف بعض الميزات التي تجعل ببجي الكورية مميزة: