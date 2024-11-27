نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ضد بريست .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تُلعب الآن مباراة برشلونة ضد بريست في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، سجل الآن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي الهدف الأول للبرسا؛ مما يجعل النادي الكتالوني الآن متواجدًا حاليًا في هذه اللحظة بالمركز الأول برصيد 12 نقطة بالتساوي في النقاط مع ليفربول الذي سيخوض غدًا مواجهة صعبة ومثيرة ضد ريال مدريد، تلك المباراة التي شاهدناها مرارًا في دوري الأبطال، والتي تجمع بين جمهورين حماسيين، يجدر بالذكر أن نادي ستاد بريست يتواجد حاليًا في المركز السادس برصيد 10 نقاط، وهو يقدم نتائج جيدة جدًا في البطولة حتى الآن، لذا سنستعرض فيما يلي قنوات برشلونة وستاد بريست ومنصات المتابعة.

موعد مباراة برشلونة ضد بريست

ستُقام مباراة Barcelona vs Brest على ملعب مونتجويك الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية، والذي يلعب عليه النادي الكتالوني مبارياته لحين انتهاء الصيانة الخاصة بملعب سبوتيفاي كامب نو في الشهور الأولى من العام المقبل، وفيما يلي توقيتات بداية المباراة في الدول العربية:

9:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

10:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا.

11:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق والأردن.

12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

من الجدير بالذكر أنه تقام مباراة قوية حاليًا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وستاد بريست

ستقوم القنوات والمنصات التالية بإذاعة مباراة برشلونة ضد بريست اليوم بتعليق أحمد البلوشي في دوري أبطال أوروبا 2024، وهم كالتالي:

beIN SPORTS 3.

منصة beIN CONNECT.

تطبيق TOD.

تشكيل برشلونة الرسمي

تم الإعلان رسميًا عن تشكيلة برشلونة الرسمية التي أعطاها المدرب هانسي فليك الثقة لكي تبدأ مباراة برشلونة ضد بريست في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 اليوم بخطة 4-2-3-1، والذي كالعادة يشهد غياب اللاعب الشاب الواعد لامين يامال بسبب الإصابة:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: جيرارد مارتن – إينيجيو مارتينيز – مع باو كوبارسي – بالإضافة إلى جول كوندي.

الوسط الدفاعي: بيدري – ومارك كاسادو.

الوسط الهجومي: داني أولمو – وفيرمين لوبيز – إضافة إلى رافينيا.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بالدي، جافي، بابلو توري، باو فيكتور، فرينكي دي يونج، إريك جارسيا، وغيرهم.