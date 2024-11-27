ديربي أوروبي قوي .. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الجولة الخامسة

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عدن – محمد سعد – عن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ويدخل بايرن ميونخ لقاء باريس سان جيرمان بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في دور المجموعات بدوري أمم أوروبا.

ترتيب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل المباراة

يدخل بايرن ميونخ لقاء باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء محتلا المركز السابع عشر في جدول ترتيب المجموعة لعب أربع مباريات حقق الفوز في مباراتين ولم يتعادل في أي مباراة وخسرمباراتين ويمتلك ست نقاط في ترتيب المجموعة، بينما باريس سان جيرمان يحتل المركز الخامسة والعشرين لعب أربع مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في لقاء وحيد وخسر في مباراتين يمتلك أربع نقاط .

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي

بريسنيل كيمبيمبي

ماركينوس

فابيان رويز

غونسالو راموس

عثمان ديمبيلي

ماركو أسينسيو

ديزيريه دويه

فيتينيا

لي كانغ إن

راندال كولو مواني

نونو مينديش

برادلي باركولا

وارن زائير إيمري

لوكاس بيرالدو

ميلان شكرينيار

ماتفي سافونوف

يورام زاغ

ويليام باتشو

أرناو تيناس

جواو نيفيش

تشكيل باريس سان جيرمان ضد آرسنال

في حراسة المرمي : مانويل نوير

في خط الدفاع :ألفونسو ديفيز – كيم مين جاي – دايوت أوباميكانو – رافاييل غيريرو

في خط الوسط جوشوا كيميش – ليون جوريتسكا

في خط الوسط الهجومي : سيرج غنابري – جمال موسيالا – مايكل أوليزيه

في خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد آرسنال

الحارس الأساسي: جيانلوجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليان باتشو- نونو مينديش.

وسط الميدان: زائير إميري- فيتينيا- جواو نيفيز.

الهجوم: دوي- كانج لي إن- برادلي باركولا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة بايرن ميونخ و باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء الموافق 25 من شهر نوفمبر2024، في تمام الساعه العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، و الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة بايرن ميونخ و باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة بي إن سبورت عبر القناة الأولي عبر البث الحي الفضائي المشفر، ويتولي التعليق حسن العيدروس ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .