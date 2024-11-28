نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنون الرياض يكشفون عن رأيهم بشأن مترو الرياض في المقال التالي

كتب محمد سعد – استقبل أهالي العاصمة الرياض بترحاب كبير تدشين مشروع مترو الرياض، مؤكدين أن هذا المشروع الضخم سيشكل نقلة نوعية في حياة المدينة، وسيعزز من مكانتها كواحدة من أهم المدن الحيوية في المنطقة.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي، أن الغالبية العظمى من المشاركين يتوقعون أن يسهم المترو بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين جودة الحياة في المدينة.

كما أبدى الكثيرون تفاؤلهم بأن المترو سيجذب المزيد من الاستثمارات إلى الرياض، وسيجعل التنقل داخل المدينة أسهل وأسرع.

وأكد المشاركون في الاستطلاع أن أهم ما يبحثون عنه في مشروع المترو هو قرب المحطات من أماكن سكنهم وأعمالهم، بالإضافة إلى سرعة القطارات وكفاءتها، وأهمية توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الركاب.

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة كبيرة من سكان الرياض تخطط لاستخدام المترو بشكل منتظم للذهاب إلى العمل أو الدراسة، أو للتسوق والترفيه، أو لزيارة الأهل والأصدقاء.