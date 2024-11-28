شكرا لاهتمامكم بخبر عن تصريحات قوية من مدرب التعاون بعد الفوز على الخالدية البحريني على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – بعد أن حقق فريق التعاون فوز مثير على نظيره الخالدية البحريني بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، أشاد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بأداء لاعبيه المميز خلال المباراة.

وأكد أروابارينا في تصريحاته عقب المباراة أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق هذه النتيجة الإيجابية، مشيراً إلى أن الفريق سيستعد بشكل مكثف لمواجهة الديربي المقبلة.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن بعض الأخطاء الفردية قد حدثت خلال الشوط الأول للمباراة، إلا أن اللاعبين تمكنوا من العودة بقوة في الشوط الثاني وحسموا المباراة لصالحهم.

وأضاف أروابارينا أن لاعبي التعاون يقدمون مستوى ثابتاً من الأداء في جميع المباريات، معرباً عن أمله في مواصلة هذا المستوى وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام فريق الرائد.

ويتصدر فريق التعاون مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وسيلعب مباراة قوية أمام فريق الرائد في الدوري المحلي يوم السبت المقبل.