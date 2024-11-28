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مانشيني يفاجئ الجمهور السعودي بشأن حقيقة ندمه على تدريب الأخضر

مانشيني يفاجئ الجمهور السعودي بشأن حقيقة ندمه على تدريب الأخضر
مانشيني يفاجئ الجمهور السعودي بشأن حقيقة ندمه على تدريب الأخضر
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – نفى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول ندمه على تجربته مع الأخضر.

وأكد مانشيني في تصريحات خاصة أنه لم يشعر بالأسف لحظة واحدة على قيادته للمنتخب السعودي، معربًا عن تقديره للفرصة التي أتيحت له للعمل مع اللاعبين السعوديين.

وكان مانشيني قد تعرض للإقالة من منصبه كمدرب للمنتخب السعودي، بسبب تراجع نتائج الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث فشل الأخضر في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وقد أثار تصريح مانشيني السابق عن الندم تساؤلات كثيرة في أوساط الرياضة السعودية وذلك عن أسباب هذا الندم المفاجئ.

كما أن الاتحاد السعودي قد تعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلفًا لمانشيني، حيث يأمل في قيادة الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

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