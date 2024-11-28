نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الأفراد الممنوعين من ترقية تصاريح العمل في السعودية؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – طرق دفع رسوم تصريح العمل باستخدام تطبيق الراجحي وأجهزة الصراف الآلي نظرًا لأن تطبيق الراجحي يعد من أفضل التطبيقات الإلكترونية لتسهيل هذه المهمة، إلى جانب كون أجهزة الصراف الآلي بمثابة الوسيلة الأساسية لدفع قيمة تصريح العمل من أجل ممارسة الأعمال وأداء الوظائف في المملكة كالمعتاد، فإن العديد من أصحاب الأعمال يتساءلون عن الطرق الصحيحة لدفع قيمة تصريح العمل باستخدام هذه الطرق.

الفئات الممنوعة من ترقية تصاريح العمل في السعودية 2024

المملكة العربية السعودية، تعتبر تصاريح العمل من المتطلبات الأساسية للعمالة الوافدة لممارسة أنشطتها المهنية بشكل قانوني ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي تستثنى من إجراءات ترقية تصاريح العمل منها ما يلي:

العامل للمرأة وللسعودي المتزوج منها.

الأفراد القائمون على أعمال بسيطة (كمية العمالة)

القائمون على المبادرات الصغيرة (لا يزيد عدد العاملين فيها عن تسعة موظفين).

الذين يحملون الجنسية السعودية من جهة والدته.

الأشخاص غير الملزمين بدفع رسوم تصريح العمل

أوضحت الحكومة السعودية في بيان لها الفئات التي تندرج تحت الإعفاء من رسوم تصريح العمل وهذه الفئات هي كما يلي:

المواطن السعودي الذي ليس والده من السعودية.

من يمتلك مشاريع اقتصادية بسيطة في السعودية ومع ذلك يجب ألا يتجاوز عددهم تسعة أشخاص.

المواطن السعودي المتجوز .

أي موظف سعودي مرتبط بالاتحاد (كردستان، ميانمار).

المرأة غير السعودية التي تزوجت من مواطن سعودي.

خطوات فتح حساب الراجحي لسداد رسوم تصاريح العمل

فتح حساب في مصرف الراجحي عبر النفاذ الوطني هي عملية بسيطة ومريحة، حيث تُتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فتح حساب بنكي دون الحاجة لزيارة الفرع، هذه الخدمة تعتمد على الربط بين بوابة النفاذ الوطني الموحد ومصرف الراجحي، مما يضمن مصداقية البيانات المدخلة وسهولة التحقق منها:

قُم بزيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي من خلال الرابط المرفق من هنـا. أو من خلال تحميل تطبيق الراجحي لهواتف الأندرويد من هنـا، أو لهواتف الآيفون من هنـا. من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة “فتح حساب جديد” أو ابحث عن هذه الخدمة في قائمة الخيارات. ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل: (رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني). عند الوصول إلى مرحلة التحقق، اختر “التحقق عبر النفاذ الوطني الموحد” حتى يتم الربط مع حسابك في بوابة أبشر. سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول في بوابة النفاذ الوطني الموحد (أبشر). أدخل بيانات حسابك في أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح، ثم أكمل عملية التحقق بخطوتين. بعد تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، سيتم استيراد بياناتك الشخصية تلقائيًا، أكمل إدخال أي معلومات إضافية مطلوبة مثل: (تفاصيل العنوان أو المعلومات المالية). اقرأ بعناية كافة الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب في مصرف الراجحي، ثم انقر على زر “موافق”. بعد إكمال جميع الخطوات والتحقق من البيانات، سيتم فتح حسابك بنجاح، ستحصل على رقم الحساب البنكي. يُمكنك بعد ذلك استخدام كافة الخدمات البنكية بشكل كامل.

مزايا فتح حساب بنكي عبر بوابة النفاذ الوطني

باستخدام هذه الخدمة، يُمكن للمستخدمين فتح حساب في مصرف الراجحي بسهولة وأمان، مما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية منها ما يلي: