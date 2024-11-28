تعرف على كيفية سداد رسوم تصريح العمل من خلال ماكينات الصراف الآلي 2024

عدن – كتب محمد سعد – سداد رسوم رخصة العمل يُعد جزءً أساسيًا من الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة العمل أو تجديدها في المملكة العربية السعودية، ومن بين الطرق المتاحة للسداد، يُتيح مصرف الراجحي، وهو واحد من أبرز البنوك في المملكة، عدة وسائل مريحة ومرنة لإنجاز هذه العملية، وذلك سواء عبر التطبيق الإلكتروني أو من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.

كيفية استخدام ماكينة الصراف الآلي لدفع رسوم تصريح العمل

يستخدم العديد من المواطنين ماكينات الصراف الآلي لدفع قيمة تصريح العمل، وبالتالي فهذه هي الطريقة الأولى التي يمكن للمستفيد من خلالها إكمال العملية بدقة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

قُم بزيارة أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الذي تستخدمه. بعد وضع بطاقتك الائتمانية في مكانها، يجب كتابة كلمة المرور بشكل صحيح. اختر عنصر “قائمة المدفوعات”. اكتب رمز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو (050). ثم اضغط على زر “تأكيد”. في المساحة المخصصة، أدخل الرمز الذي وصل إلى رقم هاتفك. بمجرد النقر على زر “متابعة” سيظهر المبلغ المطلوب سداده. بعد إدخال المبلغ المطلوب واختيار “سداد”، ستنتهي المهمة فعليًا.

خطوات الاستعلام عن صلاحية تصريح العمل إلكترونيًا

لمن يرغب في التأكد من صحة تصريح العمل الخاص به وهل تم تفعيله أم لا؟ قم بالإجراءات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط المرفق هنـا. قُم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك. لمعرفة المزيد عن الخدمة، انقر على أيقونة “دليل الخدمات الإلكترونية”. اضغط على خدمة “الاستعلام عن مكان العمل”. بعد إدخال كافة المعلومات اللازمة، انقر على زر “بحث”. ستظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بالرخصة.

خطوات استخدام تطبيق الراجحي لدفع رسوم تأشيرة العمل

تطبيق الراجحي هو أحد أفضل بدائل الدفع المتاحة لمواطني المملكة عندما يتعلق الأمر بطرق آمنة لدفع رسوم تأشيرة العمل في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي توضيح لخطوات الدفع الصحيحة من خلال هذا التطبيق:

تحميل تطبيق مصرف الراجحي لهواتف الأندرويد من خلال الرابط المباشر من هنـا، و لهواتف الآيفون انقر هنـا. قُم بتسجيل الدخول إلى حسابك مع ضرورة التأكد من صحة جميع البيانات، وكذلك تقديم كافة المعلومات المطلوبة. انقر على عنصر “قائمة المدفوعات”، ثم حدد خدمة “دفع الفاتورة”. بعد اختيار “الخدمات الحكومية” من القائمة، يُمكنك الضغط على “دفع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”. يجب على الفرد كتابة رقم الفاتورة. لعرض كل خطوة من خطوات عملية الدفع، انقر على زر “متابعة”. وبذلك تكون قد انتهيت بنجاح من دفع رسوم تصريح العمل.

ما هي المدة اللازمة لتحديث تصريح العمل؟

بحسب بيان الجهات المسؤولة على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية، فإن صاحب العمل يستطيع الحصول على رخصة مفعلة لمزاولة نشاطه بشكل طبيعي خلال ساعة واحدة فقط.

ما هي الشروط الواجب توافرها لتمديد تصريح العمل؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط التالية التي يجب استيفاؤها لتجديد الرخصة، وهي تتضمن الآتي:

يجب أن تكون تراخيص المؤسسة أو المنظمة سارية المفعول.

كما وقد صنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المؤسسة ضمن المنطقة الخضراء.

ينبغي استيفاء كافة المتطلبات ودفع رسوم الخدمة.

لا يجوز استخدام الرخصة إلا لمدة ستة أشهر كحد أقصى.

يرجى العلم أن العامل الذي يرغب في الانتقال إلى مؤسسة أخرى لا يمكنه تجديد ترخيصه.

يجب أن يكون لدى مؤسسة العنوان الوطني تسجيل المؤسسة.

يُشترط أن يملك الموظف إقامة شرعية في المملكة.

سعر الحصول على تأشيرة عمل جديدة في السعودية

من المهم ملاحظة أنه لمساعدة المستفيدين من الخدمة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الرسمي أن تكلفة تجديد رخصة العمل هي 100 ريال سعودي فقط، كما ذكرت الوزارة أنه يمكن لأي مواطن يستوفي الشروط دفع هذه الرسوم بالطريقة التي تناسبه.