نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأيفون بالمواصفات والاسعار Samsung Galaxy S25 Ultra وحش الكاميرا وعملاق البطارية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد هواتف سلسلة Galaxy S من سامسونج من أبرز الهواتف الذكية في السوق، حيث تجمع بين الأداء الفائق والتصميم الأنيق والميزات المتقدمة بعد النجاح الهائل الذي حققته سلسلة S24، تعود سامسونج لتقديم هاتف Galaxy S25 Ultra، الذي يعتبر من أبرز الهواتف الذكية في العام 2024 هرخضظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Samsung Galaxy S25 Ultra

يتميز Galaxy S25 Ultra بتصميم أنيق وعصري يجذب الأنظار يأتي الهاتف بهيكل مصنوع من الألومنيوم والزجاج، مما يمنحه مظهرًا فاخرًا ويعزز متانته يتمتع الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة، ودقة 3200 × 1440 بكسل، مما يوفر تجربة بصرية رائعة مع ألوان زاهية وتباين ممتاز تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يجعل التمرير والتفاعل مع التطبيقات سلسًا جدًا.

تحت الغطاء، يعمل Galaxy S25 Ultra بمعالج Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen 3، اعتمادًا على السوق يقدم هذا المعالج أداءً قويًا وقدرة على إدارة المهام الشاقة بشكل ممتاز يأتي الهاتف مع خيارات متعددة من الذاكرة العشوائية (RAM)، تبدأ من 12 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت، مما يوفر تجربة استخدام سلسة حتى مع التطبيقات الثقيلة والألعاب.

تعد الكاميرا من أبرز ميزات Galaxy S25 Ultra يتمتع الهاتف بنظام كاميرات خلفية رباعي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، توفر تفاصيل دقيقة وصوراً ذات جودة عالية، تشمل الكاميرات الأخرى عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة لتقريب الصور بدقة 10 ميجابكسل مع قدرة تقريب بصري تصل إلى 10x، وأخرى لالتقاط الصور القريبة بدقة 5 ميجابكسل، تتيح لك هذه الخيارات تصوير مجموعة متنوعة من المشاهد واللحظات بطريقة احترافية.

يأتي Galaxy S25 Ultra ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر استخدام طويل، ويتناسب مع متطلبات المستخدم المعاصر يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، مما يجعل من السهل شحن الهواتف والأجهزة الأخرى.

يعمل Galaxy S25 Ultra بنظام Android 14 مع واجهة مستخدم One UI 6.0، التي توفر تجربة استخدام سلسة وجذابة تأتي واجهة المستخدم مع مجموعة واسعة من الميزات، مثل تخصيص الشاشة الرئيسية، وإدارة الإشعارات، وتعدد المهام، مما يمنح المستخدم تجربة فريدة وشخصية.

سعر Samsung Galaxy S25 Ultra

من المتوقع أن يتراوح سعر Galaxy S25 Ultra بين 1200 إلى 1400 دولار أمريكي، وذلك حسب سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي من المرجح أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية.