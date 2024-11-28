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تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :

تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :
تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – أقوى عروض الجمعة البيضاء من مكتبة جرير السعودية حتى 3 ديسمبر 2024 على الجوالات المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها من المنتجات المختلفة، حيث أن الكثير من قاطني المملكة العربية السعودية يترقبون موعد تخفيضات الجمعة البيضاء التي تصل الخصومات إلى 70% على العديد من المنتجات، واليوم سنوضح لكم أجدد عروض مكتبة جرير فتابعونا كطحبذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :

 تخفيضات الجمعة البيضاء من مكتبة جرير

أحداث الهواتف العالمية بمواصفات جبارة بخصومات تصل إلى 700 ريال سعودي على الهاتف المحمولة ومن أبرز العروض كالتالي:

المنتج السعر بعد الخصم السعر قبل الخصم
هاتف هواوي بيورا 70 سعة 256 جيجا بايت رام 12 جيجابايت 1.999 ريال 2.607 ريال
هونر اكس 9 بي سعة 256 جيجا رام 8 جيجا لون برتقالي 781.74 ريال 1.129 ريال
شاومي 4 جي ريدمي نوت 13 سعة 256 جيجا رام 8 جيجا 520.87 ريال 694.78 ريال
سامسونج جالكسي اس 24 الترا سعة 256جيجا رام 12 جيجا 3.477 ريال 4.604 ريال
آبل آيفون 13 سعة 128 جيجا 1.807 ريال 3.042 ريال
هاتف هونر اكس 5 بلس سعة 64 جيجا رام 4 جيجا 216.52 ريال 346.95 ريال
شاومي بوكو اف 6 سعة 512 جيجا رام 12 جيجا لون أسود 1.216 ريال 1.564 ريال
هواوي اس 12 نوفا سعة 256 جيجا رام 8 جيجا لون أسود 955.65 ريال 1.477 ريال
سامسونج جالكسي أس 24 أف اي سعة 256 جيجا رام 8 جيجا 2.260 ريال 2.477 ريال

المنتج السعر بعد الخصم السعر قبل الخصم هاتف هواوي بيورا 70 سعة 256 جيجا بايت رام 12 جيجابايت 1.999 ريال 2.607 ريال هونر اكس 9 بي سعة 256 جيجا رام 8 جيجا لون برتقالي 781.74 ريال 1.129 ريال شاومي 4 جي ريدمي نوت 13 سعة 256 جيجا رام 8 جيجا 520.87 ريال 694.78 ريال سامسونج جالكسي اس 24 الترا سعة 256جيجا رام 12 جيجا 3.477 ريال 4.604 ريال آبل آيفون 13 سعة 128 جيجا 1.807 ريال 3.042 ريال هاتف هونر اكس 5 بلس سعة 64 جيجا رام 4 جيجا 216.52 ريال 346.95 ريال شاومي بوكو اف 6 سعة 512 جيجا رام 12 جيجا لون أسود 1.216 ريال 1.564 ريال هواوي اس 12 نوفا سعة 256 جيجا رام 8 جيجا لون أسود 955.65 ريال 1.477 ريال سامسونج جالكسي أس 24 أف اي سعة 256 جيجا رام 8 جيجا 2.260 ريال 2.477 ريال

تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :

عروض مكتبة جرير السعودية

المنتج السعر بعد الخصم السعر قبل الخصم
شاومي بوكو أف 6 سعة 512 جيجا رام 12 جيجا 1.216 ريال 1.565 ريال
جوال هواوي اس 12 نوفا سعة 256 جيجا رام 8 جيجا 955.65 ريال 1.477 ريال
هواوي بيورا 70 برو سعة 512 جيجا رام 12 جيجا 2.868 ريال 3.477 ريال
هاتف أوبو ىيه 3 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا 477.39 ريال 520.86 ريال
فيفو في 30 لاين سعة 256 جيجا ورام 12 جيجا 868.7 ريال 1.042 ريال
هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 6 سعة 256 جيجا رام 12 جيجا 5.738 ريال 6.346 ريال
شاومي بوكو اف 6 برو سعة 512 جيجا رام 12 جيجا 1.564 ريال 1.912 ريال
موتورولا راور 50 سعة 256 جيجا رام 8 جيجا 1.781 ريال 1.999 ريال

تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :

تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :

 

هناك الكثير من عروض الجمعة البيضاء من مكتبة جرير على الجوالات واللاب توب والساعات الذكية والأجهزة الكهربائية وغيرها ومستمر حتى 3 ديسمبر 2024 المقبل، ويمكنك الاطّلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني مكتبة جرير السعودية.

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