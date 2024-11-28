تصل ل 70% اضخم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية مستمرة حتى 3 ديسمبر :
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عدن – كتب محمد سعد – أقوى عروض الجمعة البيضاء من مكتبة جرير السعودية حتى 3 ديسمبر 2024 على الجوالات المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها من المنتجات المختلفة، حيث أن الكثير من قاطني المملكة العربية السعودية يترقبون موعد تخفيضات الجمعة البيضاء التي تصل الخصومات إلى 70% على العديد من المنتجات، واليوم سنوضح لكم أجدد عروض مكتبة جرير فتابعونا كطحبذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تخفيضات الجمعة البيضاء من مكتبة جرير
أحداث الهواتف العالمية بمواصفات جبارة بخصومات تصل إلى 700 ريال سعودي على الهاتف المحمولة ومن أبرز العروض كالتالي:
|المنتج
|السعر بعد الخصم
|السعر قبل الخصم
|هاتف هواوي بيورا 70 سعة 256 جيجا بايت رام 12 جيجابايت
|1.999 ريال
|2.607 ريال
|هونر اكس 9 بي سعة 256 جيجا رام 8 جيجا لون برتقالي
|781.74 ريال
|1.129 ريال
|شاومي 4 جي ريدمي نوت 13 سعة 256 جيجا رام 8 جيجا
|520.87 ريال
|694.78 ريال
|سامسونج جالكسي اس 24 الترا سعة 256جيجا رام 12 جيجا
|3.477 ريال
|4.604 ريال
|آبل آيفون 13 سعة 128 جيجا
|1.807 ريال
|3.042 ريال
|هاتف هونر اكس 5 بلس سعة 64 جيجا رام 4 جيجا
|216.52 ريال
|346.95 ريال
|شاومي بوكو اف 6 سعة 512 جيجا رام 12 جيجا لون أسود
|1.216 ريال
|1.564 ريال
|هواوي اس 12 نوفا سعة 256 جيجا رام 8 جيجا لون أسود
|955.65 ريال
|1.477 ريال
|سامسونج جالكسي أس 24 أف اي سعة 256 جيجا رام 8 جيجا
|2.260 ريال
|2.477 ريال
عروض مكتبة جرير السعودية
|المنتج
|السعر بعد الخصم
|السعر قبل الخصم
|شاومي بوكو أف 6 سعة 512 جيجا رام 12 جيجا
|1.216 ريال
|1.565 ريال
|جوال هواوي اس 12 نوفا سعة 256 جيجا رام 8 جيجا
|955.65 ريال
|1.477 ريال
|هواوي بيورا 70 برو سعة 512 جيجا رام 12 جيجا
|2.868 ريال
|3.477 ريال
|هاتف أوبو ىيه 3 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا
|477.39 ريال
|520.86 ريال
|فيفو في 30 لاين سعة 256 جيجا ورام 12 جيجا
|868.7 ريال
|1.042 ريال
|هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 6 سعة 256 جيجا رام 12 جيجا
|5.738 ريال
|6.346 ريال
|شاومي بوكو اف 6 برو سعة 512 جيجا رام 12 جيجا
|1.564 ريال
|1.912 ريال
|موتورولا راور 50 سعة 256 جيجا رام 8 جيجا
|1.781 ريال
|1.999 ريال
هناك الكثير من عروض الجمعة البيضاء من مكتبة جرير على الجوالات واللاب توب والساعات الذكية والأجهزة الكهربائية وغيرها ومستمر حتى 3 ديسمبر 2024 المقبل، ويمكنك الاطّلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني مكتبة جرير السعودية.
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