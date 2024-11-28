بمواصفات خيالية ومميزات هائلة .. سعر مميز لهاتف Oppo A38 في الامارات

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عدن – محمد سعد – نستعرض في هذا المقال عن هاتف من شركة أوبو في الفئة الاقتصادية وهو Oppo A38 الذي يأتي بتصميم فخم وجذاب، وأيضاً يأتي بمواصفات جيدة مقابل سعره المتميز كطجصت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نستعرض في هذا المقال عن هاتف من شركة أوبو في الفئة الاقتصادية وهو Oppo A38 الذي يأتي بتصميم فخم وجذاب، وأيضاً يأتي بمواصفات جيدة مقابل سعره المتميز، ومن أهم هذه المواصفات هي المعالج الجيد من شركة ميديا تيك Helio G85 ثماني النواة، وأيضاً يأتي بشاحن يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وفيما يلي سوف نتعرف في هذا المقال على أهم المواصفات والمميزات وأسعار الهاتف.

مواصفات موبايل Oppo A38

المعالج Mediatek Helio G85 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57.

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية 6/4 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية ثنائية 50+2 ميجا بكسل.

الشاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بكسل بكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة معدل تحديث 90Hz.

نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة أوبو ColorOs 13.1.

البطارية 5000 مللي أمبير.

وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور ويدعم خاصية ال Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.

خاصية OTG يدعمها.

تقنية NFC يدعمها على حسب السوق الموجه اليه.

منفذ الUSB يأتي من نوع Type C 2.0.

ألوان الهاتف الذهبي والأسود.

مميزات هاتف Oppo A38

تصميم الهاتف مميز وشيك ويأتي بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع ال4G.

بطارية ذات سعة كبيرة تعمل لفترة طويلة بشكل جيد.

الهاتف مقاوم لرذاذ الماء الخفيف والغبار بمعيار IP54.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الFHD بالكاميرا الأمامية والخلفية.

المعالج الذي يأتي في الهاتف يقدم أداء مقبول ولكنه ليس الأفضل في فئته السعرية.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 واط.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء جيد في تصوير الصور والفيديوهات.

يدعم الهاتف منفذ ال3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ذاكرة خارجي MicroSDXC في منفذ منفصل.

يدعم الهاتف مستشعر التسارع والتقارب والبوصلة.

سعر Oppo A38