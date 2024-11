عدن – كتب محمد سعد – أعلنت شركة مطارات دبي، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية: يطواو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

موظف مساعد – حسابات ES الرئيسية .

مدير أول – التحليلات التجارية.

مدير أول – إدارة النفايات والبيئة.

أخصائي فئة.

مدير أول – تصميم الأمتعة والبضائع.

البرنامج الوطني لخدمة إطفاء المطارات.

طريقة التقديم

To apply for this job please visit www.linkedin.com.