ما هي التخصصات المطلوبة في جامعة الكويت .. وما الأوراق المطلوبة للقبول بالجامعة ؟

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عدن – محمد سعد – ما هي تخصصات جامعة الكويت؟، يسعى طلاب كثر للتعرف على البرامج الأكاديمية التي توفرها جامعة الكويت باعتبارها الجامعة الرائدة في الدولة، حيث تحظى بمرتبة الـ137 ضمن قائمة الجامعات في الشرق الأوسط وفقاً لتقييم موقع ويبو ماتريكس العالمي، تشمل جامعة الكويت مجموعة واسعة من المجالات الدراسية وسوف نتناول في مقالتنا هذه البرامج الدراسية المتاحة في الجامعة وآلية التسجيل بها إلى جانب تقديم لمحة عامة عن الجامعة بشكل مختصر وحال التعليم بدولة الكويت عهداا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تخصصات جامعة الكويت

تزخر جامعة الكويت بمجموعة متنوعة من التخصصات كونها الجامعة الرائدة في البلاد. تأسيسها يعود إلى أعقاب الاستقلال بخمس سنوات حيث شهدت العام 1966م تأسيس مجموعة من كلياتها الأصلية منها كلية الآداب وكلية العلوم وكلية التربية بالإضافة إلى كلية البنات الجامعية، وقد شكلت هذه الكليات حجر الأساس للتنوع الأكاديمي الذي تشهده الجامعة اليوم.

خلال المرحلة الثانية لتطوير الجامعة في العام 1967م تم تأسيس عدة كليات وهي كلية الحقوق وكلية الشريعة الإسلامية وكلية الاقتصاد مع العلوم السياسية وأيضًا كلية التجارة، بعد ذلك وتحديدًا في العشرين من أكتوبر من العام نفسه، حدث انفصال كلية الطب عن كلية العلوم فيما بعد في الرابع من ديسمبر عام 1974م تم تدشين كلية الهندسة والبترول وضمها إلى جامعة الكويت كإحدى تخصصاتها الأكاديمية.

تواصلت سلسلة تأسيس الكليات المختصة في جامعة الكويت حيث تأسست كلية التربية في السابع عشر من مايو لسنة 1980م.وتمت إعادة توزيع قسم التربية من كلية الآداب ليصبح ضمن كلية التربية في الرابع من نوفمبر من ذات العام، وبعد مرور عامين في عام 1982م شهد إنشاء مركز الهندسة المدنية داخل الجامعة كما أُضيفت كلية العلوم الطبية المساعدة والتمريض وكلية الطب إلى قائمة الكليات المتاحة بالجامعة

تم تأسيس كلية الصيدلة في فبراير من العام 1996 وبعد ذلك ببضعة أشهر في مايو من نفس السنة تم إنشاء كلية طب الأسنان، بعد مرور سنتين في 1998 تم إنشاء كلية العلوم الاجتماعية ضمن جامعة الكويت واصلت الجامعة نموها حتى قدمت خمسة وستين برنامجًا أكاديميًا ضمن إطار اثنتي عشرة كليةً تابعة لها وتشمل تخصصات جامعة الكويت ما يلي:

كلية الحقوق

كلية الآداب

كلية العلوم

كلية التربية

كلية الهندسة والبترول

كلية العمارة

تعد كلية العلوم الطبية المساعدة مؤسسة تعليمية تضم مجموعة من التخصصات الصحية التي توفر التدريب والمعرفة اللازمة للمهنيين العاملين جنبًا إلى جنب مع الأطباء والممرضين، بهدف تعزيز كفاءة الرعاية الصحية والمساهمة في فرق العلاج الطبي:

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية الطب

كلية الصحة العامة

كلية الفقه والعلوم الإسلامية

كلية العلوم الإدارية

كلية الحاسوب والهندسة (٢)

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت للاطلاع على البرامج الأكاديمية المتاحة والتسجيل في أي منها عبر النقر على الرابط المدرج هنا.

التعريف بجامعة الكويت

في سياق حديثنا عن تخصصات جامعة الكويت أُنشئت جامعة الكويت في اليوم الثامن من أكتوبر لعام 1966م وهي تضم مختلف التخصصات الدراسية وتحرص على اتباع مناهج تعليمية متميزة مع التجديد المستمر فيها.

حيث ان جامعة الكويت تعد واحدة من أفضل جامعات الشرق الأوسط، وانها تقع في الرتبة 137 على مستوى هذه المنطقة، كما أنها تحتل المرتبة 2677 من بين جامعات العالم بحسب تقييم موقع “ويبو ماتريكس” الذي يعنى بتصنيف الجامعات عالميًا.

تقدم جامعة الكويت التي تعد إحدى الجامعات الرسمية التابعة للدولة درجة البكالريوس في مجموعة متنوعة من المجالات وكذلك توفر درجات الماجستير والدكتوراه ضمن برامجها الأكاديمية.

الأوراق المطلوبة للقبول بالجامعة

بعد أن تعرفنا سويًا على تخصصات جامعة الكويت سنعرض لكم الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في هذه الجامعة تتضمن الوثائق اللازمة للتسجيل مجموعة من الأوراق الضرورية التي على المقيم والأجنبي حملها وتقديمها إلى الجهة المختصة:

تترتب رسوم بقيمة 100 دينار على كل مقرر دراسي.

شهادة الثانوية العامة.

صورة لجواز السفر.

صورة شخصية تعكس الهوية وتكون ملونة.

على خريجي الثانويات الأمريكية أن يقدموا شهادة تفصيلية بمسيرتهم التعليمية.

تستخدم بطاقة الهوية المدنية للفرد لتحديد جنسيته.

شروط القبول في جامعة الكويت

تستقبل جامعة الكويت الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية من الشباب الكويتيين وأيضًا أبناء الأمهات الكويتيات بالإضافة إلى ذلك تفتح الجامعة أبوابها لكل من الطلاب السليمين والذين يعانون من إعاقات مختلفة ممن يتمتعون بالإرادة والعزيمة، ويخضع كل فئة من الطلاب لمجموعة محددة من المتطلبات التي يجب استيفاؤها للقبول في الجامعة.

شروط التحاق الطلاب الأصحاء بالجامعة

بالإسهام في توفير معلومات عن تخصصات جامعة الكويت سنقدم لكم بعض متطلبات الالتحاق بالكلية:

لا ينبغي أن يتجاوز الفترة الزمنية منذ تخرجك من المدرسة الثانوية سنتين.

يتم قبول المتقدم في الكلية بشرط أن يكون قد استوفى الشروط الخاصة بتلك الكلية، حيث أن لكل كلية مجموعة معايير محددة تنطبق عليها فقط.

من الضروري أن يحصل خريجو الفرع العلمي على معدل لا يقل عن 70%، أو أن يكون لديهم على الأقل درجة 2.5 من النقاط.

من الضروري أن يحصل خريجو الأقسام الأدبية على نسبة لا تقل عن 78% أو أن يكون معدلهم الدراسي على الأقل 2.9.

معايير قبول الطلاب ذوي الإعاقة في جامعة الكويت

يُسمح للطلاب الكويتيين من ذوي القدرات الخاصة والمعاقين بالتسجيل بشرط توفير دليل على إعاقتهم من خلال الحصول على شهادة طبية صادرة من الهيئة المختصة بشؤون المعاقين وأن تكون مصحوبة بتقرير طبي دقيق يبين طبيعة الإعاقة، استنادًا إلى هذا فإن لهؤلاء الطلاب طرقًا خاصة يجب اتباعها للانضمام إلى جامعة الكويت تتضمن متطلبات معينة كما يلي: