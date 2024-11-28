نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل بشروط سهلة .. تعلن جامعة ظفار العمانية عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس في هذه التخصصات للعام 2025 خبر في المقال التالي

كتب محمد سعد – أصدرت جامعة ظفار إعلانا عن وظائف أعضاء هيئة تدريس جديدة في عدد من التخصصات وفقا لنص الإعلان المنشور علي موقع جامعة ظفار الرسمي صعدطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

الواجبات والمسؤوليات

يتوقع من المرشح الناجح القيام بعدد من المهام الأساسية التي تسهم في تحقيق رؤية القسم، وتشمل:

البحث العلمي: يجب أن يسهم المرشح في تقديم أبحاث عالية الجودة تساهم في تطوير مجال دراسات الترجمة .

التدريس: يتطلب المنصب تقديم محاضرات ودروس فعالة تغطي مختلف جوانب الترجمة.

الخدمة المجتمعية: يجب على المرشح المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تدعم التعليم والتوعية في مجالات اللغة والترجمة.

المؤهلات المطلوبة في وظيفة جامعة ظفار

للتقديم على هذا المنصب، يجب أن يستوفي المرشح مجموعة من الشروط، وهي كما يلي:

الشهادة الأكاديمية: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة الدكتوراه في دراسات الترجمة (الإنجليزية/العربية) من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المعدل التراكمي: ينبغي أن يكون المعدل التراكمي في درجة الماجستير لا يقل عن 3.20 على مقياس من 4 نقاط. الخبرة التدريسية: يتعين على المرشحين امتلاك خبرة لا تقل عن عامين في التدريس في التعليم العالي في مؤسسات تعليمية معترف بها، وذلك بعد الحصول على درجة الدكتوراه. المساهمات البحثية: يفضل المرشحون الذين لديهم مساهمات ملحوظة في الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى أعمال منشورة في مجال الترجمة. الأوراق البحثية: يجب أن يكون لدى المرشحين ورقتان منشورتان على الأقل في مجلات محكمة ومعترف بها، على أن لا تكون هذه الأوراق مستمدة من أطروحة الماجستير. السن: يجب أن يكون عمر المرشح أقل من 45 عامًا اعتبارًا من تاريخ التعيين.

طريقة التقديم في وظيفة جامعة ظفار

على جميع المتقدمين الراغبين في الترشح للوظيفة التقديم عبر نظام التوظيف الإلكتروني الخاص بالجامعة، حيث سيتيح لهم ذلك تقديم طلباتهم بشكل منظم وفعال.

إن هذه الفرصة تمثل فرصة مميزة للأفراد المؤهلين للانضمام إلى هيئة تدريس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة ظفار، حيث يمكنهم المساهمة في تطوير التعليم والبحث في مجال دراسات الترجمة. ندعو المرشحين المهتمين لاستيفاء الشروط المحددة لتقديم طلباتهم في الوقت المناسب.

لمطالعة نص إعلان وظيفة جامعة ظفار والتقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة اضغط هنا