تخصصات جامعة صحار في سلطنة عمان : وشروط القبول في الجامعة

عدن – كتب محمد سعد – ما هي تخصصات جامعة صحار واسعارها في عمان؟ وما هي رسوم الدراسة في جامعة صحار؟ وما شروط القبول في جامعة صحار؟ كل هذه التساؤلات يتم طرحها من قبل الكثير من الطلبة والطالبات رغبة منهم في التعرف إلى تخصصات جامعة صحار واسعارها في عمان، واليوم نجيب عن كافة التساؤلات التي تخص هذه الجامعة لذلنك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تخصصات جامعة صحار واسعارها في عمان

في الجدول التالي سنعرض لكم كافة تخصصات جامعة صحار في عمان:

كلية الحاسوب وتقنية المعلومات إدارة الأعمال و تقنية المعلومات علوم الحاسوب والوسائط المتعددة علوم الحاسوب وهندسة الويب الشبكات وقاعدة البيانات هندسة البرمجيات كلية الدراسات اللغوية اللغة الإنجليزية والترجمة اللغة الإنجليزية وآدابها كلية الهندسة الهندسة الكيميائية الهندسة المدنية الهندسة الكهربائية الهندسة الميكانيكية والإلكترومكانيكية هندسة العمليات المعدنية والمواد كلية إدارة الأعمال المحاسبة الإدارة التسويق كلية التربية والآداب اللغة العربية وآدابها الرياضيات – اللغة العربية – أحياء – الرياضية تربية لغة إنجليزية التربية الموسيقية تربية معلم المجال الأول تربية معلم المجال الثاني التربية الإسلامية – اللغة العربية – العلوم – الدراسات الاجتماعية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – تكنولوجيا التعليم – الرياضة المدرسية – التربية كلية القانون القانون

رسوم الدراسة في جامعة صحار

يُمكنك الاطلاع على رسوم الدراسة في جامعة صحار من خلال الدخول مباشرة على ملف الـ PDF “من هنا” حيث إن هذا الملف يضم كافة الرسوم الدراسية في جامعة صحار، وهذا لجميع التخصصات في كل كلية.

شروط القبول في جامعة صحار

لكي تتمكن من الاطلاع على الشروط الخاصة بكل تخصص من تخصصات جامعة صحار يجب عليك الدخول إلى رابط الجامعة وتحديدًا بوابة القبول للدراسات الجامعية “من هنا“.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى تخصصات جامعة صحار واسعارها في عمان، كما أوضحنا شروط القبول في الجامعة والرسوم التي يتم دفعها عن كل تخصص في الجامعة