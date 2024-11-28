نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة .. أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل فوراً وبدون خبرة في قطر .. هل أنت منهم ؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – وظائف بدون خبرة في قطر للمواطنين والوافدين من الجنسين برواتب عالية حيث لا تشترط الوظائف سنوات خبرة سابقة وهي فرص عمل للمبتدئين موجهة في الأساس لحديثي التخرج، وبعضها وظائف تدريب منتهي بالتوظيف في مجالات متنوعة منها: الهندسة والمحاسبة والإدارة والأعمال الحرفية وغيرها، كما أن بعضها وظائف دوام جزئي لطلاب الجامعة فمدذص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف محاسبين حديثي التخرج في قطر

المهام:

إدخال البيانات المالية: تسجيل المعاملات المالية بدقة في النظام المحاسبي. إعداد التقارير المالية: مساعد في إعداد التقارير الشهرية والسنوية. مراقبة الحسابات: متابعة الحسابات المستحقة والمدفوعات. تسوية الحسابات: المشاركة في تسوية الحسابات مع العملاء والموردين. التعاون مع الفريق: دعم الفريق المالي في المهام اليومية.

المتطلبات:

معرفة ببرنامج المحاسبة: إلمام بأساسيات المحاسبة والتمويل.

إلمام بأساسيات المحاسبة والتمويل. المؤهل الأكاديمي: درجة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

درجة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية. مهارات تواصل: القدرة على التواصل بفعالية مع الزملاء والعملاء.

القدرة على التواصل بفعالية مع الزملاء والعملاء. مهارات تحليلية: القدرة على تحليل البيانات المالية وفهمها.

القدرة على تحليل البيانات المالية وفهمها. استعداد للتعلم: رغبة قوية في تطوير المهارات في مجال المحاسبة.

المعلومات التفاصيل الموقع مسيعيد، Birkat Al Awmar نوع الوظيفة دوام كامل الفئة الفرعية المحاسبة والشؤون المالية الراتب المتوقع 1501-2000 ريال الجنس ذكر الجنسية أي جنسية المؤهل العلمي بكالوريوس سنوات الخبرة غير محدد

طريقة التقديم على وظيفة محاسب بدون خبره و لديه معرفه في التصميم وبرامج الحسابات في الدوحة:

يرجى إرسال السيرة الذاتية وخطاب التعريف عبر الواتساب إلى 0097433253305

شركة شل shell قطر تقدم وظائف

بشرى سارة للخريجيين الجدد من أصحاب الشهادات العليا سواء كانوا مهندسين أو كيميائيين أو محللي بيانات أو دارسي تسويق؛ نحن نبحث عن خريجين متميزين في مجالات الهندسة والكيمياء والموارد البشرية والمالية،

حيث يوفر البرنامج فرصًا للتدريب العملي والتوجيه المهني المستمر؛ فشركة (شل قطر shell qatar) قطر تشارككم في تحقيق حلمكم وتعطي فرصا للتوظيف shell qatar careers في فرص عمل شاغرة لديها للجنسين من القطريين والوافدين برواتب تنافسية ومزايا فوق الرائعة.

وظائف شركة شل shell

1. Onderhoudstechnicus Analyzer QMI (فني صيانة محلل QMI)

الموقع: رأس لفان، الخور والذخيرة – قطر (دوام جزئي من مقر الشركة)

المسؤوليات:

إجراء صيانة دورية وتحليل للأجهزة المرتبطة بمعدات QMI.

التأكد من التشغيل السليم والتحليل الفعّال للبيانات.

ضمان الامتثال للمعايير البيئية والصناعية المعتمدة.

تقديم تقارير فنية وإجراء تحسينات على أنظمة التحليل.

المتطلبات:

خبرة سابقة في مجال صيانة وتحليل الأجهزة الإلكترونية والصناعية.

معرفة قوية بأنظمة QMI والتقنيات التحليلية.

القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بالمواعيد النهائية.

طريقة التقديم على وظائف برنامج شل 2024 في قطر للخريجين الجدد من مختلف التخصصات، بما في ذلك الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والأعمال:

لتقديم طلبك للانضمام إلى برنامج شل للخريجين 2024 في قطر، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني

وظائف في قطر للنساء بدون شهادة

المهام الوظيفية:

القيام بجميع أعمال البيت والتنظيف بكفاءة ودقة.

الالتزام بساعات العمل المحددة بمرونة ومسؤولية.

الشروط المطلوبة:

لا يشترط وجود خبرة محددة، لكن يفضل من لديها مهارات في التنظيم والنظافة.

يمكن قبول أي مؤهل علمي.

لا يتطلب العمل رخصة قيادة.

المزايا:

راتب شهري يتراوح بين 1001 و 1500 ريال قطري.

للتقديم على وظيفة فتاة تنظيف وأعمال منزلية بالدوحة:

يرجى إرسال سيرتك الذاتية مع ذكر الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها إلى الرقم: 0097450072001