الكوكو بكام ياعم؟ أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 وفقاً لتقرير بورصة الدواجن

شكرا لاهتمامكم بخبر عن الكوكو بكام ياعم؟ أسعار الدواجن اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 وفقاً لتقرير بورصة الدواجن على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 استقراراً ملحوظًا في البورصة والأسواق وذلك وفقًا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن، وقد شهدت أسعار الفراخ في الفترة الحالية تذبذب كبيرا مما يدفع العديد من محبيها إلى البحث عن الأسعار بشكل يومي لتحديد الوقت المناسب للشراء.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

تعد الفراخ من كثر الوجبات المحببة لدي الجميع لذلك تبحث ربات البيوت يوميا عن اسعارها وقد أعلن السيد سامح السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرت داخل البورصة وفي الأسواق حيث سجل سعر الكيلو داخل المزرعة قيمة 70 جنيه أما في الأسواق فبلغ سعر الكيلو 81 جنيه، بينما أسعار الدواجن الأخرى فجاءت على النحو التالي:

وصل سعر الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن سجل نحو 79 جنيه للكيلو، بينما في الأسواق فسجل سعر الكيلو نحو 92 جنيه.

أما سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الخميس في البورصة سجل قيمة 58 جنيه على أن يصل للمستهلك في الأسواق بقيمة 65 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

تختلف أسعار الكتاكيت يوميًا بناء على عوامل عديدة مما يدفع الكثير من المربين إلى البحث عن الأسعار وقد سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 28/11/2024 ما يلي:

يتراوح سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم ما بين 20 إلى 21 جنيه.

أما سعر الكتكوت ساسو يسجل ما بين 19 إلى 20 جنيه.

بينما الكتكوت البلدي سجل سعره اليوم ما بين 6 إلى 6.٥ جنيه.

سعر الكتكوت هجين اليوم يتراوح ما بين 12 إلى 13 جنيه.

سعر كتكوت جيل تاني يتراوح ما بين 14 إلى 15 جنيه.

سعر أمهات بيرد كبير يبلغ نحو 59 جنيه.

سعر كتكوت روزي بيور يتراوح ما بين 17 إلى 18 جنيه.

أسعار كرتونة البيض اليوم