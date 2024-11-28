شكرا لاهتمامكم بخبر عن ارتفاع مؤشر الصرف اليوم الخميس .. تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر 2024 في جميع البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، ولجميع المهتمين بسعر الدرهم فنتبنى اليوم كل ما تريد معرفته عن سعر الدرهم الإماراتي، وذلك ضمن خدماتنا المستمرة لزوار الموقع تابعوا السطور التالية..

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الدرهم اليوم إلى الجنيه المصري القيم التالية:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم

سجل الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية القيم التالية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.5039جنيه 13.5432جنيه البنك الأهلى 13.4912جنبه 13.5315جنيه بنك الإسكندرية 13.4998جنيه 13.5424جنيه بنك مصر 13.4966جنيه 13.537جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5246جنيه 13.5506جنيه بنك الاستثمار العربي 13.5018جنيه 13.5436جنيه

قيمة الدرهم الإماراتي مقارنة بالدولار

الدرهم الإماراتي هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز له AED حيث يأتي الدرهم الإماراتي في المرتبة رقم 15 من قائمة أقوى العملات بعد عرض الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات العربية.

الاقتصاد هو الذي يحدد قوة العملة وليس سعره، والجدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يظهر قوة مقابل الدولار ورغم أن تصنيف عملة الدرهم يوفر نظرة حول قوة العملات الأخرى مقابل الدولار، فمن الضروري أيضا النظر إلى العوامل الاقتصادية والسياسية بشكل أوسع للتعرف أكثر على قيمة العملة رغم التقلبات وظروف التضخم التي يشهدها العالم.

ويمكننا القول أن العملة الوحيدة التي تحتفظ بمكانتها كعملة عالمية هو الدولار، وهذا ينعكس بشكل كبير على أهميته في التمويل والتجارة الدولية، ولكن لا ننسى مدى قوة الدرهم الإماراتي أمام الدولار.