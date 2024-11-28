تراجع جديد .. كم سجل عيار الذهب 21 اليوم الخميس في مصر .. آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – سجلت أسعار الذهب انخفاض ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث شهد المعدن الأصفر تراجع طفيف مقارنة بالجلسات السابقة، يأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الاستقرار النسبي الذي سيطر على الأسواق خلال الأيام الماضية، مما يعكس الطبيعة المتقلبة لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، والتي تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والمستجدات الدولية.

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تراجع طفيف اليوم الخميس، حيث انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بجلسات التداول السابقة، وبط سعر الذهب الفوري بمقدار 8 دولارات، أو بنسبة 0.4%، ليصل إلى 2621 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:10 صباحا بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنحو 14 دولار، أو ما يعادل 0.5%، لتسجل 2625 دولار للأونصة، وياتي هذا التراجع بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في ختام جلسة أمس الأربعاء، حيث زادت بمقدار 19 دولار، في محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التي سجلت أكثر من 3% في جلسة الإثنين الماضي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تباين ملحوظ بين عمليات الشراء والبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء 4194 جنيه، وللبيع 4176 جنيه.

عيار 22 بلغ سعر الجرام عيار 22 للشراء 3844 جنيه، وللبيع 3828 جنيه.

عيار 21 وصل سعر الجرام عيار 21 للشراء 3670 جنيه، وللبيع 3654 جنيه.

عيار 18 سجل الجرام عيار 18 للشراء 3146 جنيه، وللبيع 3132 جنيه.

عيار 12 بلغ سعر الجرام عيار 12 للشراء 2097 جنيه، وللبيع 2088 جنيه.

أونصة الذهب سجلت الأونصة للشراء 130,448 جنيه، وللبيع 129,888 جنيه.

جنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب للشراء 29,360 جنيه، وللبيع 29,232 جنيه.

تستمر تقلبات الأسعار في الأسواق المحلية، مما يتطلب متابعة دقيقة للمستجدات في سوق الذهب.

هل يستمر تراجع الذهب

مع استمرار تقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، تظهر مؤشرات تشير إلى احتمال استمرار الضغط على المعدن الأصفر في الفترة القريبة القادمة، ويعزى هذا الضغط إلى عدة عوامل اقتصادية وعالمية تؤثر بشكل مباشر في سوق الذهب، حيث يبقى هذا المعدن النفيس حساس للتغيرات الاقتصادية الكبرى والتطورات الجيوسياسية التي قد تطرأ في المستقبل القريب، وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب تظل غير واضحة تماما، حيث يعتمد الوضع بشكل كبير على المتغيرات الاقتصادية والقرارات السياسية التي قد تؤثر في قيمة الذهب من هنا، تبقى الرؤية المستقبلية للأسعار محاطة بعدد من العوامل التي تجعل من الصعب تحديد اتجاهها بدقة في المدى القصير.