نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 28/11/2024 .. هل الوقت مناسب للشراء ؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم، بالمقارنة بأسعار الذهب في ليبيا على سبيل المثال، التي شهدت ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم، مع العلم أن العوامل التي تؤثر في سعر الذهب بمختلف الدول العربية، هو السعر العالمي وسعر الفائدة الأمريكية، ولكن نجد السعر في الإمارات اليوم جاء مخالف لهذه القاعدة، حيث تراجع نظراً لكون المعروض كثير ونسبة الشراء قليلة، وتعتبر دبي العاصمة الإماراتية سوق الذهب في منطقة الديرة، صندوق جامع للكنوز من حول العالم، فهي مزار سياحي عالمي يوفر لزواره مختلف الأشكال والأنواع من المشغولات الذهبية والسبائك.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

نستعرض معكم اليوم الخميس الموافق 28/11/2024 سعر الذهب في الإمارات لمختلف الأعيرة.

سعر عيار 24 :- 320.50 درهم.

سعر عيار 22 :- 296.75 درهم.

سعر عيار 21 :- 287.25 درهم.

سعر عيار 18 :- 246.25 درهم.

سعر عيار 14 :- 189.51 درهم.

سعر عيار 12 :- 162.50 درهم.

سعر الجنية الذهب :- 2299 درهم

سعر الأونصة :- 9968.77 درهم، 2637.98 دولار أمريكي.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب ؟

يعتبر وقت شراء الذهب من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المتعاملين عليه، فمنذ فترة ويشهد سعر الذهب تذبذب وعدم استقرار، وزاد خلال الفترة الأخيرة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وزيادة الأسعار العالمية كان لها تأثير مباشر على السعر المحلي، بالإضافة للتضخم وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، لذا يبحث الجميع عن ملاذ أمن لحفظ أموالهم، فكان الاتجاه إلى شراء الذهب والاحتفاظ به، ويأتي التساؤل حول الوقت المناسب للشراء، ونؤكد أنه مناسب حالياً نظراً لما تشهده الأسعار من عدم استقرار، علماً بأن السعر على المدي الطويل لن يتراجع، بالتالي يفضل الشراء والاحتفاظ بالذهب لمدة حتى تتحصل على مكاسب عند البيع.

الذهب بين الماضي والحاضر

الذهب على مر العصور وحتى وقتنا الحاضر، هو الاستثمار الأمن لمختلف الفئات ومختلف المجتمعات، فالمواطن العادي يتخذه ملاذ لادخار فائض أمواله ليستغله عند الحاجة، وكذا المستثمرين والمضاربين الكبار يستثمرون أموالهم في الذهب، للحفاظ على حركة الاستثمار لديهم تحقيق مكاسب مباشرة، ونجد تأثر سعر الذهب في منطقة الخليج يرتبط بسعر البترول بصورة كبيرة، فكلما انخفض سعر البترول انخفض سعر الذهب والعكس، واقتصاد الإمارات وتعدد استثماراتها جعلها قبله لمختلف الجنسيات، وأثر ذلك على سعر الذهب لديها بانخفاضه نسبياً عن باقي الدول، لتنوع المعروض سواء من الذهب أو السبائك.