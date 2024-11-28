تحليل السوق .. أسعار الأسهم الكويتية اليوم بالختام الأسبوعى

شهدت بورصة الكويت اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، أداءً متباينًا في أسعار الاسهم الكويتية حيث تراوحت التداولات بين ارتفاعات لافتة في بعض الأسهم وتراجعات طفيفة في أسهم أخرى، وجاءت الجلسة في ظل أجواء حذرة من قبل المستثمرين، متأثرة بالتقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

سجل المؤشر العام للسوق الكويتي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7,212 نقطة، مدعومًا بالأداء الإيجابي لأسهم الشركات القيادية، أما مؤشر السوق الأول فقد ارتفع بنسبة 0.35% ليصل إلى 8,150 نقطة، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت -0.12% ليستقر عند 5,962 نقطة.

اسعار الاسهم الكويتية الاكثر ارتفاعاً

تصدر سهم الامتياز قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة اليوم، حيث سجل زيادة بنسبة 9.26% ليصل إلى 60.20 فلس، كما حققت أسهم يونيكاب مكاسب بنسبة 6.49% لتصل إلى 246 فلس، فيما ارتفع سهم متحدة بنسبة 5.99% ليبلغ 100.80 فلس.

اسعار الاسهم الكويتية الأكثر انخفاضاً

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأسهم انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سهم مشاريع بنسبة -0.10% ليصل إلى 97.90 فلس، وسجل سهم الغانم تراجعًا بنسبة -0.28% ليصل إلى 1053 فلس.

واليكم اسعار الاسهم الكويتية البارزة في السوق

بلغ إجمالي قيمة التداولات اليوم نحو 43.7 مليون دينار كويتي، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 134 مليون سهم موزعة على أكثر من 9,800 صفقة، وتصدر سهم بيتك قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة، حيث بلغت تداولاته نحو 13.5 مليون دينار، يليه سهم زين بقيمة تداول بلغت 7.8 مليون دينار.

حققت قطاعات الخدمات المالية والعقارات أداءً إيجابيًا خلال جلسة اليوم، حيث شهدت معظم أسهم القطاعين ارتفاعات جيدة، في المقابل، سجل قطاع الصناعة تراجعات طفيفة نتيجة ضعف الطلب على أسهم بعض الشركات الصناعية الكبرى.

تحليل السوق الكويتي

يرى المحللون أن أداء بورصة الكويت يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية، وتأثير اسعار الذهب في الكويت ويتوقع أن تستمر هذه التقلبات خلال الفترة المقبلة، مع تزايد التركيز على نتائج الشركات للربع الرابع من العام الحالي.