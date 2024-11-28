نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البرتقال الهشة .. بخطوات سهلة ومكونات من مطبخك يلا جربي الطريقة دي وابهري ضيوفك وأطفالك بجمال طعمها وقوامها الخفيف في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد كيكة البرتقال من أنواع الحلويات الشهيرة المفضلة لدى الجميع حيث سوف نقدم إليكم طريقة جديدة وسريعة لتحضير كيكة البرتقال الذيذة والمميزة ذات المذاق الرائع والغني بنكهة البرتقال، حيث يحتوي البرتقال على العديد من الفوائد والفيتامينات والمعادن المفيدة جداً للجسم كما يتوفر حالياً البرتقال في جميع الأسواق بأسعار مناسبة للجميع ويمكنك الآن تحضير أسهل وأسرع وصفة حلى طيب ومميز للعائلة، كما يتم تقديم هذا الكيك مع كوبا العصير أو الشاي وسوف تحصلين على مذاق رائع ومميز ولذلك سوف نتعرف على جميع مكونات كيكة البرتقال تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مكونات كيكة البرتقال

يتم تحضير كيكة البرتقال بسهولة عن طريق استخدام أبسط المكونات المتوفرة في كل منزل وهذه المكونات على النحو التالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

كوب من السكر الأبيض.

2 بيضة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ملعقة من بشر البرتقال.

للتزيين:-

شرائح البرتقال

خطوات التحضير

لكي تقومي بتحضير وصفة كيكة البرتقال بطريقة صحيحة والحصول على نتيجة ممتازة يجب إتباع خطوات تحضير الوصف الوصفة وهذه الخطوات كالتالي:-

أولا نحضر وعاء عميق نضيف السكر والزيت ثم البيض والفانيليا ويتم الخفق جيداً حتى يذوب السكر تماما.

بعد ذلك، تقومي بإضافة عصير البرتقال والتقليب جيدا لكي تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

في وعاء آخر نضيف الدقيق ثم البيكنج ورشة الملح ونقلب جيداً ثم يصب الخليط السائل إلى خليط الدقيق ومع التقليب المستمر لكي تمتزج جميع المكونات ثم نضيف بشر البرتقال ونقلب مرة أخرى حتى نحصل على قوام الكيك المناسب.

بعد ذلك، نحضر صينية الفرن ثم نضع شرائح البرتقال داخل الصينية ويتم صب خليط الكيك ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تمام التسوية.

ثم تخرج الكيك من الفرن بعد تمام التسوية ويتم تركها لكي تبرد تماماً ثم تقطع ويتم تقديمها مع كوب من الشاي أو العصير المفضل لديكم والاستمتاع بأفضل مذاق.

طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض

كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب عصير برتقال طازج.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

قشر برتقال مبشور.

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الزيت والسكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي، ثم نضيف عصير البرتقال والفانيليا واخلطيهم جيدًا.

في وعاء غيره اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم نضيف المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجيًا مع التحريك حتى تتماسك العجينة.

نقوم بسكب الخليط في قالب مدهون بالقليل من الزيت والدقيق، وندخله الفرن حتى تنضج، ونتركها تبرد قبل التقطيع والتقديم.

طريقة عمل كيكة الزبادي

كوب زبادي.

كوب سكر.

1/2 كوب زيت نباتي.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3/4 كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

في وعاء واخلطي الزبادي مع السكر والزيت والفانيليا جيدًا، في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ورشة الملح.

ثم أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة بالتناوب مع الحليب مع التحريك المستمر حتى تصبح العجينة ناعمة.

ثم صبي العجينة في قالب مدهون بالزيت ورشة من الدقيق.

واخيرا اخبزي الكيكة لمدة نصف ساعة، واتركيها لتبرد ثم قدميها.

طريقة عمل كيكة البرتقال بالشوفان

كوب دقيق.

نصف كوب شوفان مطحون.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب عصير برتقال.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

قشر برتقال مبشور.

رشة ملح.

طريقة التحضير

اولا اخلطي الزيت والسكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي، وأضيفي عصير البرتقال والفانيليا، واخلطيهم جيدًا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الشوفان المطحون، البيكنج بودر، بيكربونات الصوديوم، ورشة الملح، وأضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تتماسك العجينة.

ثم صبي الخليط في قالب مدهون بالزيت، وندخلها الفرن حتى تنضج تماما، وبعد ذلك نتركها تبرد تماما.

طريقة عمل كيكة البلح

1 1/2 كوب تمر.

كوب دقيق.

1/2 كوب سكر بني.

نصف كوب زيت نباتي.

2 بيضة.

1/2 كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

في وعاء صغير، ضعي التمر مع قليل من الماء الساخن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يصبح طريًا، في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم و القرفة والملح.

نقوم بخفق البيض مع السكر أو العسل، الزيت، الفانيليا، والحليب، ثم نضيف التمر المهروس إلى المكونات الرطبة واخلطي جيدًا.

نضع المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

و اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزيت ثم اخبزيه في الفرن حتى يخرج السكين نظيفًا، واخيرا نترك الكيكة لتبرد قليلًا قبل التقطيع والتقديم.

مكونات كيكة الموز

2 موزة ناضجة مهروسة.

كوب كوب دقيق.

ربع كوب سكر بني.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير