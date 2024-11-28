نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين بالعراق 2024 عبر بوابة أور الإلكترونية ur.gov.iq في المقال التالي

كتب محمد سعد – ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى حول خدمة إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين، حيث نرصد في هذا السياق الكثير من التساؤلات المطروحة من قبل المواطنين في العراق عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل كاملة حول الخدمة وكيفية التقديم عليها، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن مع إعلان بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية عن الخدمة الإلكترونية لاستثناء المتقاعدين من التبرعات، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين

أعلنت بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية عن إتاحة خدمة إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين، وتعد واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الحكومية للمواطنين المتقاعدين في العراق، والتي من خلاله يمكن تقديم طلب إيقاف الاستقطاع المتعلق بالتبرعات الطوعية للمتقاعدين، وأشارت بوابة أور أن هذه الخدمة تم إطلاقها للمتقاعدين الذين لا يوجد لديهم رغبة في المشاركة بالتبرع.

وأكدت بوابة أور أن هذه الخدمة مقدمة من خلال وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، ومصنفة كخدمة إجرائية لا يوجد عليها أي سوم عند تقديم الطلب، إضافة إلى ذلك لا تشمل الخدمة الموظفين المستمرين في الخدمة، إنما تشمل المتقاعدين فقط، ويتعين على المتقاعد إنشاء حساب خاص به عبر بوابة أور الإلكترونية لخدمات الحكومية للتقديم على الخدمة والاستفادة منها.

تقديم طلب استثناء المتقاعدين من التبرعات

يمكن التقديم على خدمة إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين في العراق بكل سهولة عبر بوابة أور الإلكترونية، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة كالآتي: