شكرا لاهتمامكم بخبر عن صار بسهولة تعرف .. الاستعلام عن مخالفات المرور في العراق 2024 عبر خدمة غرامة ur.gov.iq على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يرغب العديد من المواطنين في العراق معرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور، حيث نرصد في ذلك السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة كيفية الاستعلام عن الغرامات المرورية بكل سهولة وبشكل إلكتروني، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن مع إعلان بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية عن خدمة غرامة، والتي تتيح التعرف على المخالفات إلكترونيًا بشكل بسيط وسريع ومجاني، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

أطلقت بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية في العراق خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور “غرامة”، والتي من خلالها يمكن لأصحاب المركبات التعرف على المخالفات الإلكترونية بشكل بسيط وسريع ومجاني، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة كالآتي:

زيارة بوابة أور الإلكترونية على الانترنت.

الانتقال إلى خدمة غرامة.

ادخال رقم الهاتف في الخانة المخصص لذلك والضغط على ارسال.

تصلك رسالة نصية عبر الهاتف موضح بها رمز التحقق.

يتم إدخال رمز التحقق في الخانة المخصص لها عبر الموقع ثم الضغط على تأكيد.

في حال كانت هذه المرة الأولى للدخول عبر بوابة أور سيتوجب إدخال البيانات الشخصية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر حفظ.

يتم الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بالخدمة.

يمكن إضافة مركب جديدة من خلال زر “إضافة مركبة” وإدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “استعلام” لمعرفة الغرامات المرورية.

يتاح إضافة ثلاث مركبات لكل حساب كحد أقصى.

خدمة غرامة

تعد خدمة غرامة للاستعلام عن المخالفات الإلكترونية واحدة من الخدمات التي أطلقتها بوابة أور الإلكترونية للمواطنين في العراق للاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات، وتمكن الخدمة صاحبها من الحصول على نتائج الاستعلام عن غرامات المرور العامة من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويقدم هذه الخدمة وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة، وتم تصنيفها كخدمة إجرائية ومتاحة للمواطنين بشكل مجاني، فقط يجب على المستخدم أن يكون لديه حساب على بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية حتي يتمكن من الاستفادة بالخدمة.