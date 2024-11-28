أرقام مسابقة الحلم | شارك الآن في سحوبات حلم الشهريّة DREAM

عدن – كتب محمد سعد – أرقام مسابقة الحلم، هذه المسابقة هي من أكبر المسابقات بالوطن العربي، حيث يتم تقديم هذه المسابقة من خلال الإعلامي مصطفى الآغا ويتم عرضها عبر قنوات MBC، وتسعي المسابقة إلى تحقيق أحلام الأشخاص الذين لديهم أحلام مختلفة، ويتم ذلك بالمشاركة في الحلم عبر تطبيق الحلم عبر الجوال الشخصي، ويتم الدخول في سحب الحلم الدوري الذي يتم تحديده من جانب البرنامَج بشكل مستمر، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد من جانب إدارة المسابقة لتوزيع المبالغ الدولارية الخاصة بها، ويبحث عدد هائل من الأفراد عن أرقام مسابقة الحلم التي يتم الاشتراك من خلالها بالمسابقة، لذا سوف نوضح لكم أرقام مسابقة الحلم.

ما أرقام مسابقة الحلم؟

بإمكان جميع الأشخاص بجميع الدول العربية الاشتراك بمسابقة الحلم والفوز في سحب الجوائز الدولارية بالمسابقة، حيث تم تزويد كل دولة برقم مخصص للمشاركة بالمسابقة، وفيما يلي أرقام مسابقة الحلم:

دولة السُّعُودية ، يتم الاشتراك بالمسابقة عبر هذا الرَّقَم (313131) من شبكة Lebara، أو عبر شبكة Mobily من الرَّقَم التالي (650444) أو من شبكة (stc) علي هذا الرَّقَم (858888).

، يتم الاشتراك بالمسابقة عبر هذا الرَّقَم (313131) من شبكة Lebara، أو عبر شبكة Mobily من الرَّقَم التالي (650444) أو من شبكة (stc) علي هذا الرَّقَم (858888). مصر ، يتم الاشتراك في المسابقة من شبكة Etisalat علي هذا الرَّقَم (95450) أو من شبكة Vodafone علي هذا الرَّقَم (95450).

، يتم الاشتراك في المسابقة من شبكة Etisalat علي هذا الرَّقَم (95450) أو من شبكة Vodafone علي هذا الرَّقَم (95450). الكويت، يمكن الاشتراك بالمسابقة عبر الرَّقَم الآتي (4141) بواسطة شبكة stc أو عبر شبكة Zain أو من شبكة Ooredoo.

يمكن الاشتراك بالمسابقة عبر الرَّقَم الآتي (4141) بواسطة شبكة stc أو عبر شبكة Zain أو من شبكة Ooredoo. من المغرب ، يتم الدخول بسحب الحلم من رَقَم المسابقة الآتي (9669) عبر مزود الخدمة Maroc Tel أو من Orange أو من INWI.

، يتم الدخول بسحب الحلم من رَقَم المسابقة الآتي (9669) عبر مزود الخدمة Maroc Tel أو من Orange أو من INWI. من الأُرْدُنّ ، يتم الاشتراك عبر مزود الخدمة Zain عن طريق هذا الرَّقَم (94099) أو بواسطة شبكة Orange علي هذا الرَّقَم (94099).

، يتم الاشتراك عبر مزود الخدمة Zain عن طريق هذا الرَّقَم (94099) أو بواسطة شبكة Orange علي هذا الرَّقَم (94099). دولة العراق، عبر شبكة Korek علي الرَّقَم التالي (2180) ومن شبكة Asiacell علي هذا الرَّقَم (2266) ومن شبكة Zain علي هذا الرَّقَم (2770).

عبر شبكة Korek علي الرَّقَم التالي (2180) ومن شبكة Asiacell علي هذا الرَّقَم (2266) ومن شبكة Zain علي هذا الرَّقَم (2770). فلسطين ، يمكن الاشتراك عبر Jawwal عبر هذا الرَّقَم 1625 أو بواسطة شبكة Wataniya من هذا الرَّقَم 6144.

، يمكن الاشتراك عبر Jawwal عبر هذا الرَّقَم 1625 أو بواسطة شبكة Wataniya من هذا الرَّقَم 6144. قطر، يتم الاشتراك عبر شبكة Ooredoo علي هذا الرَّقَم 92466.

يتم الاشتراك عبر شبكة Ooredoo علي هذا الرَّقَم 92466. عمان، من شبكة OOREDOO أو من شبكة Omantel أو من Vodafone علي الرَّقَم التالي 90434.

طريقة المشاركة في سحب الحلم

تتم المشاركة فى الحلم من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” على الرَّقَم المختصر الذي يكون مخصص للمشغل (شركة المحمول) الذي يتبعه المشارك في بلده، وبمجرد أن يتم إرسال رسالة قصيرة الى الرَّقَم المرادف لبلدك ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح تعد مشاركًا ومتأهل لسحب الحلم.