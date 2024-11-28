توحيد لون البشرة والتبييض بمكون واحد في البيت رخيص وهتكوني بيضا قشطا بنتيجة فورية

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كتب محمد سعد – النشا يعد من المكونات الطبيعية التي لطالما استخدمت في العناية بالبشرة منذ العصور القديمة، يتميز النشا بخصائصه الفريدة التي تجعله مكون فعال في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، عند استخدام ماسكات التفتيح الطبيعية من الضروري وضع واقي الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، في هذا المقال سنتناول الفوائد المذهلة للنشا، طرق استخدامه، وبعض الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة.

تبييض وتوحيد لون البشرة بالنشا

يحتوي النشا على إنزيمات تعمل على تفتيح البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن التعرض للشمس أو التغيرات الهرمونية يساعد في توحيد لون البشرة وإعطائها إشراق طبيعي، والنشا مفيد بشكل خاص للبشرة الدهنية، حيث يمتص الزيوت الزائدة ويقلل من لمعان الوجه، مما يساهم في الحفاظ على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.

وصفات طبيعية لتبييض البشرة بالنشا وماء الورد

النشا يعد خيار مثالي وآمن لتبييض البشرة بشكل طبيعي، إضافة إلى فوائده العديدة في العناية بالبشرة باستخدام الوصفات بانتظام، يمكنكم الحصول على بشرة أكثر إشراقة ونضارة، تذكري دائما أن الجمال الطبيعي يتطلب عناية مستمرة وصبر، وأن العناية بالبشرة هي استثمار في نفسك، يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وترطيبها بفضل ماء الورد الذي يعرف بخصائصه المهدئة، المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من ماء الورد. اخلطي النشا مع ماء الورد جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي الماسك على الوجه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ماسك النشا والحليب

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وتغذيتها بفضل الحليب الغني بالفيتامينات والمعادن، يفضل استخدام ماسكات النشا مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا فقط للحصول على أفضل النتائج دون إضرار بالبشرة:

ملعقة كبيرة من النشا. ملعقتان كبيرتان من الحليب الطازج. امزجي النشا مع الحليب حتى يتكون مزيج متجانس. ضعي المزيج على الوجه واتركيه حتى يجف تماما. اشطفي وجهك بالماء البارد.

ماسك النشا والليمون

يعزز هذا الماسك تفتيح البشرة بفضل الليمون الغني بفيتامين C، مع خصائص الترطيب التي يوفرها العسل، قبل استخدام النشا أو أي ماسك يحتوي على مكونات إضافية، يفضل اختبار المزيج على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم وجود تحسس:

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل.

امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الماسك على الوجه وتجنبي منطقة العين.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

تأكدي من تنظيف وجهك جيدا قبل تطبيق أي ماسك لضمان استفادة البشرة من العناصر المغذية في الوصفة.

فوائد النشا على البشرة

يحتوي النشا على خصائص مهدئة تساعد في تخفيف التهيج والاحمرار، مما يجعله مثالي للبشرة الحساسة والمعرضة للالتهابات، كما يعمل النشا كمقشر طبيعي خفيف، يزيل خلايا الجلد الميتة ويعزز تجديد الخلايا، مما يساعد في تحسين ملمس البشرة وجعلها أكثر نعومة، وبفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يساهم النشا في الحد من ظهور حب الشباب عن طريق تقليل تراكم الدهون والأوساخ في المسام.