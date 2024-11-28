شكرا لاهتمامكم بخبر عن بسكويت البرتقال .. بدون بيض وبكوب دقيق واحد وفي 10 دقائق فقط حضريه في البيت خفيف ومقرمش وأحلى من الجاهز على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تبحث ربات المنزل على طريقة عمل بسكويت البرتقال حيث يعد من أطيب وألذ أنواع البسكويت المميز ذات المذاق الرائع والغني بنكهة البرتقال، حيث أن هذا النوع من البسكويت يعد من أشهر أنواع البسكويت الذي يحضر في المنزل بأقل التكاليف وأبسط المكونات ويتم عمل كمية كبيرة جداً منه باستخدام كوبين فقط من الدقيق الأبيض ولذلك سوف نقوم بعرض خطوات تحضير بسكويت البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة غير معقدة، حيث يتناول البسكويت عادة كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الشاي بالحليب والاستمتاع بأفضل مذاق تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات بسكويت البرتقال

بسكويت البرتقال من أفضل الحلويات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار لمذاقة الرائع المقرمش، ولتحضيره يوجد بعض المكونات الواجب توافرها من أجل تحضير الوصفة بطريقة صحيحة وهذه المكونات كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من بشر البرتقال.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من الفانيليا.

خطوات التحضير

اتبع خطوات عمل بسكويت بنكهة البرتقال والحصول على بسكويت هش رائع ومقرمش وذلك من خلال الخطوات التالية:-

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضيف السكر وعصير البرتقال ثم الزيت ونخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.

وعاء عميق نضيف الخليط السائل ثم نضيف بشر البرتقال والفانيليا ونقلب جيداً ثم نضع كل من الدقيق ثم البيكنج بودر وأيضا النشا مع التقليب المستمر إلى أن تمتزج كافة المكونات ونحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

بعد ذلك نغطي العجينة لفترة مناسبة ثم نتركها لكي ترتاح.

ومن ثم نقوم بتشكيل عجينة البسكويت أشكال حسب الرغبة.

بعد ذلك نحضر صينية الفرن تكون مبطنة بورق الزبدة ويتم رص قطع البسكويت داخل الصينية ثم تدخل الفرن على درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية لفترة لا تقل عن عشر دقائق حتى يتحول لون البسكويت إلى اللون الذهبي.

ثم يخرج البسكويت من الفرن بعد تمام النضج حيث يترك لكي يبرد يبرد تماما ومن ثم يوضع في طبق التقديم يقدم مع كوبا من الشاي أو القهوة وسوف تستمتع بمذاق البسكويت الرائع والمقرمش.

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