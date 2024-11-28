بمكونات بسيطة اعملي بسكويت الشاي السريع بأسهل وأشهى طريقة يذوب في الفم

عدن – كتب محمد سعد – بسكويت الشاي السريع من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ويحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، لكي يتناولونه على وجبة الفطور مع كوب من الشاي، كما يصلح تقديمه مع الحليب، كما تبحث الكثير من الأمهات عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة جدًا، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع الكويت الإخباري طريقة عمل بسكويت الشاي السريع بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت الشاي السريع

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات بسكويت الشاي السريع وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

60 جم من السكر البودرة.

50 مل من زيت بذور عباد الشمس.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

300 جم من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

بذور الخشخاش.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير بسكويت الشاي السريع بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر البودرة والفانيليا والملح، ثم نقلب جيدًا بالملعقة.

ثم نضيف زيت بذور عباد الشمس ونقلب جيدًا بالملعقة.

ثم نضيف البيض ونقلب جيدًا بالماء بالملعقة.

بعد ذلك ننخل الدقيق على الخليط.

ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نلم العجينة باليد ونكورها.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه السكر وبذور الخشخاش، ثم نخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نشكل البسكويت، نأخذ قطعة من العجينة ونكورها على شكل بيضاوي، ثم نغمسها في خليط السكر، ثم نحضر قطاعة تزيين كما في الصورة، ثم نضغط بها على الكرة لكي نزينها.

ثم نضعها في صينية فرن على ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.