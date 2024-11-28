نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود سعر الذهب في ليبيا اليوم الخميس 28/11/2024 .. الحق قبل فوات الأوان في المقال التالي

كتب محمد سعد – نتناول معكم اليوم سعر الذهب في ليبيا، وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها السعر مؤخراً، وذلك مقابل الدينار الليبي لجميع الأعيرة، ويتأثر سعر الذهب عالمياً ومحلياً بعدة عوامل، نوضحها لكم خلال سطور هذا المقال بالتفصيل ونجد اهتمام المجتمع الليبي بمختلف طبقاته بشراء الذهب كبير، نظراً لما توارثه الأجيال من ضرورة اقتناء الذهب وتقديمه في مختلف المناسبات، وتعتبر النساء في ليبيا من المحظوظات نظراً لاهتمامهم بوجود المشغولات الذهبية، واعتبارها أحد أهم مقدمات الزواج والخطبة، وتتميز المشغولات الذهبية في ليبيا بالتنوع الاختلاف من حيث الشكل والحجم، فكلما زاد الحجم وكان الشكل بارز زادت القيمة، وتعالوا معنا الآن نستعرض الأسعار لمختلف الأوزان.

سعر الذهب في ليبيا اليوم

نقدم لكم سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 28/11/2024 في ليبيا، مع بداية التعاملات وتوقعات بتغيير السعر على مدار اليوم.

سعر عيار 24 :- 415.15 دينار ليبي.

عيار 22 سعر :- 380.50 دينار ليبي.

سعر عيار 21 :- 363.25 دينار ليبي.

سعر عيار 18 :- 311.25 دينار ليبي.

سعر عيار 14 :- 242.26 دينار ليبي.

عيار 12 سعر :- 207.50 دينار ليبي.

سعر جنية الذهب :- 2906.26 دينار ليبي.

الأونصة مقابل الدينار الليبي :- 12913 دينار ليبي.

سعر الأونصة بالدولار :- 2637.55 دولار أمريكي.

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في ليبيا

يتحكم في سعر الذهب عالمياً ومحلياً عدة عوامل، ونجد على رأسها التضخم العالمي وارتفاع الأسعار، وقد ظهرت بالأمس بيانات التضخم الأمريكي، والتي جاءت مرتفعة سواء على المستوي الشهري أو السنوي، بحيث زاد المؤشر الشهري من 2.6 إلى 3، والمؤشر السنوي زاد من 2.7 إلى 2.8، وبالتالي يؤثر ذلك على حركة تداول الدولار، واتجاه المستمرين للملاذ الأمن وهو الذهب، مما يجعل الطلب عليه كبير والمضاربات في بورصة الذهب فرصة كبيرة، فنجد اعكاس ذلك على السعر العالمي بالاتجاه نحو الارتفاع، وبالتبعية يتأثر السعر المحلي، وتتزايد القوة الشرائية في هذه الحالة بالرغم من عدم الاستقرار.

هل سينخفض سعر الذهب مستقبلاً ؟

تساؤل يبحث عنه الكثيرين من المهتمين بالذهب، سواء المستثمرين والمضاربين في بورصة الذهب، أو المواطن العادي الذي يحاول أن يدخر أمواله في الذهب، ليحقق أرباح مستقبلية على مر الزمن، ونجيب على هذا التساؤل بأن الذهب مع مرور الزمن هو استثمار أمن لا يخسر على المدي الطويل، ومع التوترات الحاصلة بالمنطقة فلن يتراجع السعر، بل سيكون هناك قفزات وتغيرات بين النزول الطفيف والصعود السريع.