ارتفاع جديد بـ120 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم بالصاغة في مصر وعيار 21 الآن يفاجئ الجميع بعد آخر زيادة

عدن – كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، 28 نوفمبر 2024، استقرارًا واضحًا بجميع الأعيرة خلال مستهل تعاملات سوق الصاغة، يأتي ذلك بعدما سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مساء أمس، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا، وصعد سعر الجنيه الذهب بمقدار 120 جنيهًا على أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يستمر الذهب في تذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار الأسابيع الماضية، لذا يهتم المواطنين بشكل مستمر في متابعة حركة المعدن الأصفر؛ وفيما يلي أسعار الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في الأسواق المحلية وفقًا لما نشرته شعبة الذهب والمجوهرات:

سعر الذهب عيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات الخميس عند 4205 جنيهات للجرام، ليحافظ على مستواه بعد الارتفاعات الأخيرة.

سعر الذهب عيار 21: سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، استقرارًا عند 3680 جنيهًا للجرام، وهو السعر الذي اختتم به تعاملات الأمس.

سعر الذهب عيار 18: وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم، محافظًا على استقراره منذ مساء أمس.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 29440 جنيهًا، وهو يعادل قيمة 8 جرامات من عيار 21 دون إضافة المصنعية.

أسعار الذهب عالميًا اليوم: على الصعيد العالمي، حافظ سعر الذهب على آخر انخفاض له في الأسواق العالمية ليسجل 2639 دولارًا للأوقية، مما يعكس تراجعًا طفيفًا بالمقارنة مع المستويات السابقة.

سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة في مصر من تاجر لآخر ومن محافظة إلى أخرى، وتتراوح المصنعية والدمغة من 30 إلى 65 جنيهًا، وذلك حسب نوع عيار الذهب والمحافظة التي يتم الشراء منها؛ لحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، يتم إضافة قيمة المصنعية والدمغة إلى السعر المعلن للجرام، عادة ما تكون الزيادة حوالي 100 جنيه، وقد تختلف حسب المحل والنوعية، حيث تبدأ المصنعية من 100 جنيه وقد تصل إلى 150 جنيهًا في بعض المحلات.

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