نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم نتائج القبول المركزي 2024 الدور الثالث في العراق الجامعات العراقية في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق رسميا عن نتائج القبول المركزي بالنسبة لطلاب الصف السادس الإعدادي، الدور الثالث، للعام الدراسي 2024 لجميع المحافظات العراقية ويأتي هذا بعد ان قامت وزارة التربية باعلان نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الثالث وتشمل النتائج القبولات في الجامعات والمعاهد المختلفة بما في ذلك القنوات العامة، ذوي الشهداء، وخريجي المدارس المتميزة، مما يشير إلى بداية جديدة للطلبة في مسيرتهم الأكاديمية.

تفاصيل نتائج القبول المركزي

أكدت الوزارة من خلال البيان الرسمي الذي كانت قد نشرته على صفحتها في منصات التواصل الاجتماعي أن نتائج القبول المركزي الذي ظهرت خلال الساعات الماضية كانت قد شملت طلاب القسم العلمي بكل فروعه الأحيائي، والقسم التطبيقي، وايضا ظهرت نتائج القسم الأدبي، إلى جانب طلاب الفنون وأوضحت الوزارة أنه قد تم قبول حوالي 25,565 طالبا وطالبة ضمن القناة العامة، بينما شملت القبولات الخاصة بذوي الشهداء 925 طالبا وطالبة وهذه النتائج تمثل بداية جديدة للطلبة والطالبات الذين يستعدون للالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة مع بداية العام الدراسي الحالي، الذي كان قد انطلق رسميا في 16 سبتمبر 2024.

كيفية الاطلاع على النتائج

تقوم وزارة التعليم العالي بتوفير رابط الكتروني للحصول على النتائج من خلال زيارة موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حيث يمكن للطلاب القيام ياستخدام الرابط الرسمي من اجل الاستعلام عن نتائجهم عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة وتشمل النتائج تشمل الجامعات التي تكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية ويمكن للطلاب في العراق الاستعلام عن نتائج القبول المركزي من خلال الموقع الإلكتروني “نتائجنا” الذي خصصته وزارة التعليم العالي لتوفير هذه الخدمة.فيما يلي شرح تفصيلي للخطوات: