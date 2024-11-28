شكرا لاهتمامكم بخبر عن قبل ساعات من صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر أمر ملكي جديد بعودة منحة بدل الغلاء 500 ريال للقطاعين .. ما الحقيقة؟ على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر ملكي كريم بتمديد صرف الدعم الإضافي المؤقت لحساب المواطن لكافة المستفيدين، ومن هنا تداولت أخبار عديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد على صدور أمر ملكي جديد بزيادة رواتب المتقاعدين بالقطاع المدني والعسكري بقيمة 500 ريال، وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بكشف حقيقة الأمر وفيما يلي التفاصيل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة عن موعد صرف راتب التقاعد للقطاع المدني والعسكري لشهر ديسمبر، وأكدت على أنه بعد قرار المؤسس العامة للتأمينات الاجتماعية بتوحيد صرف المعاشات لتكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، سيتم صرف راتب التقاعد يوم الأحد القادم الموافق 1 ديسمبر 2024 بمشيئة الله.

زيادة راتب التقاعد 500 ريال بأمر ملكي

تداولت أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن صدور أمر ملكي بعودة صرف منحة بدل الغلاء بقيمة 500 ريال سعودي مع معاش التقاعد، ولكن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت على أن المنحة متوقفة منذ عام 2020 وحتي الآن لم يصدر أي قرار بعودة صرفها ولا توجد أي قرارات تتعلق بزيادة المعاش التقاعدي وكل ما هو متداول شائعات لا أساس لها من الصحة.

الفئات المشمولة بزيادة معاش التقاعد

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على أن هناك فئات يزيد معاشها الشهري وهم من يضيفوا معال فأكثر لمعاشهم وتكون الزيادة كما يلي:

عند إضافة معال واحد يزيد المعاش الشهري بقيمة 10%.

عند إضافة معالان يزيد المعاش بقيمة 15%.

ثم يزيد المعاش بقيمة 20% وهو الحد الأقصى للزيادة عند إضافة ثلاث معالين فأكثر للمعاش.

حالات منع معاش التقاعد

يتم توقف صرف المعاش التقاعدي بالمملكة عن بعض المستفيدين لعدم استيفائهم شروط الاستحقاق وهذه الفئات هي: