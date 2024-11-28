بدون تحويل راتب تقسيط 5 سنوات أودع بحسابك 67000 ريال حتي لو متعثر تسهيلات تمويل الراجحي الشخصي

عدن – كتب محمد سعد – والتي تصل لمبالغ مرتفعة ويتحدد بناءً علي المبلغ المطلوب قيمة القسط الشهري والمدة التي سيتم فيها السداد وعن تفاصيل القرض الشخصي من الراجحي.

تسهيلات تمويل الراجحي الشخصي 2024

الحصول علي تمويل الراجحي الشخصي يكون بشكل أكثر مرونة وسهولة عن العديد من المؤسسات المختصة في منح التمويل الشخصي ذلك بجانب أن التقديم يكون عبر التطبيق الخاصة ببنك الراجحي أو عبر الموقع الرسمي الخاص بالبنك كما تختلف الشروط الخاصة بمنح تمويل الراجحي الشخصي بشأن المواطنين عن المقيمين حيث أنه ضمن الشروط الخاصة بمنح القرض الشخصي من الراجحي بشأن المواطنين أن لا يقل الراتب عن 2000 ريال والمتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال أما المقيمين الراغبين في الحصول علي تمويل الراجحي يجب أن لا يقل الراتب عن قيمة 5000 ريال.

شروط الحصول علي تمويل الراجحي الشخصي

يجب أن يكون المواطن أو المقيم علي رأس العمل وقت التقديم علي تمويل الراجحي. كما يجب أن لا يقل عمر المواطن عن عمر 18 عاماً أما المقيم لا يقل عمره عن 23 عاماً. لكي ما يتم الحصول علي تسهيلات تمويل الراجحي الشخصي أن لا يزيد العمر عن 60 عاماً. أن يكون العميل يعمل في أحدي الجهات المعتمدة لدي بنك الراجحي.

حاسبة تمويل الراجحي الشخصي

خدمة حاسبة التمويل من الراجحي تسهل التعرف علي قيمة المبلغ الذي سيتم صرفه بجانب المدة الخاصة بالتقسيط كما يتم التعرف علي ما هو القسط المطلوب سداده بالشهر وهذا كله كالتالي:-

تسهيلات تمويل الراجحي الشخصي للحصول علي 67000 ريال بدون تحويل راتب.

تقسيط المبلغ المشار له يكون علي فترة خمس سنوات متواصلة.

يتم منح تمويل الراجحي الشخصي للعاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والعسكري.

كما يتم منح التمويل الشخصي أيضاً لكافة المقيمين بشروط تختلف عن شروط المواطنين.

المبلغ المشار له يمكن الحصول علي أقل أو أكبر منه حسب سياسة بنك الراجحي الرسمية.

أميالك مدبلة!

جهّز ملابس الشتاء واكسب أميال مضاعفة عند استخدامك بطاقات الفرسان الائتمانية من #مصرف_الراجحي لدى متاجر الأزياء 💳💙 للتفاصيل: https://t.co/bD9IeALDtc pic.twitter.com/TbTFiPMyoF — مصرف الراجحي (@alrajhibank) November 28, 2024

ما ننافس أحد، لأننا #أول_وأحدث_تطبيق 😎

استمتعي بخدمات مصرفية رقمية تسهّل عليك حياتك اليومية مع تطبيق #مصرف_الراجحي 📲💙 — مصرف الراجحي (@alrajhibank) November 28, 2024

المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل قرض الراجحي الشخصي

للحصول علي تمويل الراجحي الشخصي يجب تقديم المستندات التالية:-

بالنسبة للمواطنين يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية أما المقيمين يتم تقديم الإقامة. للحصول علي تسهيلات تمويل الراجحي الشخصي بشرط تقديم وثيقة تعريف الراتب. كما يتم منح القرض الشخصي للمواطنين والمقيمين بعد أن يتم تقديم نموذج طلب التمويل. يتم التقديم علي التمويل سواء عبر تطبيق بنك الراجحي أو عبر فروع البنك أو عبر الموقع الرسمي. تلك هي المستندات التي يتم تقديمها للحصول علي التمويل الشخصي.

تسهيلات تمويل الراجحي الشخصي 2024 لكافة مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين داخلها يتم التقديم علي القرض الشخصي بالقيمة المالية المرغوبة مع مدة سداد مريحة حسب سياسة وشروط بنك الراجحي بشأن المواطنين والمقيمين.