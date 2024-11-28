نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي .. الفئات المستبعدة من الضمان وطريقة التقديم لمستفيد جديد my.gov.sa في المقال التالي

كتب محمد سعد – أكدت منصة الدعم والحماية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الفئات المستبعدة من الضمان وضرورة تحديث بيانات المسجلين من قبل، بالاستحقاق القديم والضمان المطور، وأكدت على ضرورة أن تكون للمستفيد البيانات الأحدث حتى لا يحرم من رواتب الضمان، ويتم شهريا الإعلان عن نتائج قبول أهلية المسجلين الجدد وطريقة الاعتراض على الأهلية.

وتؤكد منصة الدعم والحماية الاجتماعية على توفير مبالغ الضمان للفئات المحتاجة إلى الدعم، من الفئات التي أعلنت عنها للاستفادة من الضمان المطور، ويتم قراءة بيانات الفئات المستحقة بشكل دقيق للتعرف على الاستحقاق أو عدم الاستحقاق، كما يجب التعرف على شروط وطريقة التسجيل لضمان الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري في حسابات المستفيدين، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تسجيل البيانات صحيحة وعدم إخفاء أو التلاعب بالبيانات حتى لا يتعرض صاحبها للمسائلة القانونية واسترجاع مبالغ الضمان بأثر رجعي.

الفئات المستفيدة من الدعم الشهري

تم وضع عدد من الفئات المستفيدة من الضمان، وقامت الوزارة بإضافة فئات جديدة للاستفادة من رواتب الدعم، ومنها:

فئات الموظفين الذين يقل الراتب الشهري للأسرة فيهم عن 100 ريال.

المطلقات الحاصلات على سكن مستقل ولديهن أطفال تعيلهم.

الأرامل والمتروكات اللاتي لا يجدن وسيلة للإنفاق والكسب.

الأيتام المستقلين بالمسكن.

الفئات المستبعدة من الضمان

من أهمما يُبعد من استحقاق الضمان إلا يتم اتباع شروط الاستحقاق، ومن الفئات المستبعدة من الدعم الشهري للوزارة ما يلي:

الذين يزيد دخل الأسرة الشهري عن 1100 ريال.

الذين توفوا يتم استبعادهم من الدعم بشكل تلقائي.

الذين يرفضوا الالتحاق بوظائف وزارة العمل من القادرين على العمل.

الأفراد الغير مقيمين بشكل كامل على الا{اضي السعودية.

الذين لم يحدثوا بيانات الدخل والسكن والسن والحالة الاجتماعية.

الرافضين لراتب الضمان، المتنازلين عنه.

ويتم توفير رابط تسجيل الضمان المطور والدخول إلية عبر المنصة الوطنية الموحدة واستخدام الخدمة، ويتم استخدام الدخول على منصة الدعم والحماية، ويجب التعرف على كافة الشروط والإقرار بالالتزام بها، كما يجب تسجيل كافة بيانات دخل الفرد والأسرة والسكن والحالة الاجتماعية بشكل صحيح.