شكرا لاهتمامكم بخبر عن سمكة التونة العنيدَة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024/2025 آخر تحديث وطريقة التثبيت على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – لعل الكثير منا يرغب في الاستمتاع بوقت مميز مع الطبيعة الساحرة وحياة الغابة والمحيطات، وتأتي قناة ناشيونال جيوغرافيك لتلبي رغبتك في هذا من خلال تقديمها لمجموعة من البرامج الوثائقية حول الحياة البرية، فهي أهم قناة في هذا الوقت لعشاق الطبيعة، ومن أبرز البرامج الوثائقية المقدمة على شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك برنامج سمكة التونة العنيدة، وبرنامج “على أفق المحيط” وبرنامج “برية وذكية وقاتلة” وغيرها من البرامج المميزة بحق على شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك، فكيف يمكنك ضبط واستقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2024/2025؟ هذا ما نوضحه لكم فيما يلي إذ أننا نوضح كيفية تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر الأقمار الصناعي لتوضيح آخر تحديث للتردد، تابع للمزيد.

انطلقت قناة ناشيونال جيوغرافيك منذ عام 2009 ومنذ لحظة انطلاقها وحتى وقتنا هذا كانت تسير بسرعة الصاروخ للأمام دائمًا، فهي بالفعل استطاعت تحقيق شعارها وهو “تمضي قدمًا”، وهي قناة وثائقية مملوكة لشبكة أبوظبي للإعلام، ويتم إطلاقها على الشاشة بصيغة عالية الدقة HD وأخرى قياسية الدقة SD.

برنامج “على أفق المحيط” واحد من أبرز البرامج التي تجذبك للاستمتاع بها كثيرًا، فمن خلال منظمة إنقاذ الحياة البرية تمنح الحيوانات المهددة بالانقراض فرصة أخرى للاستمرار، ويتم عرض البرنامج في يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر 2024.

كيفية تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

من خلال القمر الصناعي النايل سات يمكنك تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وهذا من خلال الدخول إلى الإعدادات عبر جهاز التحكم عن بعد، ثم يتم الدخول إلى التركيب وكتابة الرقم السري للدخول وهو 0000 وبعدها قم بالنقر على التثبيت اليدوي واختيار القمر الصناعي ثم إدخال التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الشبكي للقناة 12467

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

ومن خلال القمر الصناعي العرب سات يمكنك تنزيل التردد بسهولة للاستمتاع بالقناة بجودة عالية من خلال إدخال التردد الشبكي للقناة وهو 11804 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز على 27500 لتقوم بالنقر في النهاية على أيقونة بحث، وبعدها ابحث عن القناة لتستمتع بها على مدار الساعة وتستمتع بالبرامج المختلفة على شاشتها.