تردد قناة عمو يزيد للأطفال 2025 نافذة تعليمية وترفيهية

عدن – كتب محمد سعد – تعد قنوات الأطفال واحدة من أهم الوسائل الإعلامية التي تسهم في تنشئة الأجيال الصاعدة، وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يعزز من مهارات الأطفال وقدراتهم الذهنية، من بين هذه القنوات تبرز قناة عمو يزيد للأطفال كواحدة من القنوات التي حققت شهرة واسعة بين الأسر العربية، بفضل ما تقدمه من برامج مبتكرة ذات طابع تربوي وتعليمي مميز؛ وقناة عمو يزيد للأطفال هي قناة متخصصة تستهدف الأطفال من الفئات العمرية المختلفة وتهدف إلى تقديم محتوى يعزز القيم الأخلاقية، وينمي المهارات الإبداعية والمعرفية، يتميز محتوى القناة بالتنوع، إذ تشمل برامجها فقرات تعليمية وأخرى ترفيهية، فضلا عن الأغاني والقصص المصورة التي تجذب انتباه الأطفال بطريقة ممتعة وآمنة.

ما هي أهداف القناة؟

تسعى قناة عمو يزيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والاجتماعية، منها:

تقديم محتوى يعزز قيم التعاون، الصدق، والأمانة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

من خلال تقديم برامج تساعد الأطفال على تحسين نطقهم وتعزيز مفرداتهم اللغوية.

المزج بين الترفيه والتعليم في قالب مشوق يضمن استفادة الأطفال بأقصى درجة ممكنة.

تقديم برامج تحفز الأطفال على التفكير الإبداعي وحل المشكلات بطرق مبتكرة.

البرامج التي تقدمها القناة

البرامج التعليمية مثل تعليم الحروف والأرقام بطرق مبتكرة وممتعة. البرامج الدينية مثل تعليم القيم الإسلامية، الأذكار، والأناشيد الدينية المبسطة. البرامج الترفيهية فقرات مسابقات وألعاب تحفز التفكير والذكاء. الأغاني والأناشيد التي تحمل رسائل تعليمية وتربوية تغرس القيم النبيلة.

التردد الجديد لقناة عمو يزيد للأطفال

تعتبر قناة عمو يزيد للأطفال نموذج رائع للقنوات التربوية الهادفة التي تقدم مزيج بين التعليم والترفيه، من خلال محتواها المميز تسهم القناة في بناء شخصية الطفل وتعزيز قيمه الأخلاقية والمعرفية، لضمان أفضل تجربة لأطفالكم وينصح دائما بضبط التردد الصحيح ومتابعة تحديثات القناة بشكل دوري للاستمتاع بمحتواها المتميز، لمتابعة برامج قناة عمو يزيد للأطفال يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: عموديV.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

لماذا يفضل الآباء قناة عمو يزيد؟