نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبتها الان تردد قناة كراميش للاطفال عالم من المرح والمتعة في المقال التالي

كتب محمد سعد – قناة كراميش تعد واحدة من قنوات الأطفال التي تتميز بعرض محتوى هادف ومسلي للطفل يجذب انتباهه لمتابعتها بدون ملل حيث تقدم للطفل مجموعة مميزة من الأغاني التعليمية والمسلية بهدف تعليم الطفل الحروف والأرقام وذلك إلى جانب عرض برامج ترفيهية تعلم الطفل بعض المهارات والقيم التربوية السليمة لخلق طفل له شخصية إيجابية وقوية وذلك ما جعلها قنوات الأطفال المميزة لدى الكثير من الأمهات وخلال الفترة الماضية توقف بث قناة كراميش على الأقمار الصناعية مما جعل الكثيرين منهم يبحثون عن الترددات الحالية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي لذلك خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم الترددات الجديدة لقناة كراميش للأطفال على الأقمار الصناعية كما وضحتها إدارة القناة تابعونا.

التردد الحالي لقناة كراميش لأطفال

يمكنكم الان استقبال التردد الجديد لقناة كراميش على جهاز الاستقبال كل ما عليكم هو إدخال الترددات الجديدة للقناة من خلال جهاز التحكم وهي كالتالي:

تردد القناة على (النايل سات)

القمر: النايل سات.

تردد القناة: 11315.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد القناة على (العرب سات)

القمر: النايل سات.

تردد القناة: 11390.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

خطوات تثبيت قناة كراميش على الجهاز الخاص بك

استقبل الان التردد الجديد لقناة كراميش على الأقمار الصناعية بشكل مجاني وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:

بواسطة جهاز التحكم عند بعد قم بالنقر على زر (القائمة).

حدد البحث اليدوي.

حدد القمر الصناعي.

أكتب التردد الجديد لقناة كراميش.

أدخل معامل التصحيح.

حدد استقطاب القناة.

أكتب معدل الترميز.

تحقق من أن كافة البيانات التي قمت بإدخالها مطابقة للبيانات القناة الموضحة خلال مقالنا.

النقر على زر (بحث).

بعدها سوف تبدأ عملية البحث وبعد مرور دقائق سوف تظهر قناة كراميش في قائمة القنوات.

اضغط على زر تأكيد.

مزايا قناة كراميش للاطفال

تعرض قناة كراميش أغاني ترفيهية مسلية جدا للطفل وذلك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأناشيد الدينية، كما أنها تسعى القناة إلى عرض محتواها على مدار الساعة بجودة صوت وصورة واضحة لمشاهديها بدون تشويش صوت أو تقطع للصورة.