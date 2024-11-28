شكرا لاهتمامكم بخبر عن نسخة جبارة .. تحديث لعبة جاتا GTA SAN ANDREAS الإصدار الحديث وأبرز المهام والشفرات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر لعبة جاتا سان اندرياس GTA SAN ANDREAS من أكثر الألعاب الإلكترونية التي أثارت شغف ملايين المستخدمين وعشاق خوض المغامرات والتحديات، ناهيك عن دخولهم إلى عالم الحروب الإستثنائية، فضلاً عن أن القائمين على اللعبة يقومون بإجراء تحديثات مستمرة عليها، بحيث تتلائم مع كافة المستخدمين دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، كما أن اللعبة توفر شفرات مميزة وممتعة لجميع اللاعبين من أجل خوض المراحل والتحديات الأكثر صعوبة، وعليه سنتعرف معًا على خطوات تثبيت الإصدار الحديث من لعبة جاتا سان اندرياس.

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك تحديث لعبة جاتا سان اندرياس GTA SAN ANDREAS التحديث الأخير أو الجديد من اللعبة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي بالنسبة لأجهزة الأندرويد.

ثم يتم بعدها إدخال اسم اللعبة “جاتا سان اندرياس”.

وعقب ذلك ستتمكن من النقر على أيقونة “بحث”.

قم بالانتظار لبضع ثواني حتى يتم التحميل.

اختيار أخر تحديث للعبة.

بحيث تتمكن من تحميل لعبة جاتا سان اندرياس في النهاية.

مع إمكانية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب عبر موقع اللعبة.

مهام وشفرات لعبة جاتا سان اندرياس على جميع أجهزة أندرويد وأيفون

ومن أبرز المهمات التي يمكنك التعرف عليها في لعبة جاتا سان اندرياس، وفقًا لما يأتي:-

مهمة صالون الحلاقة والبيتزا وتكون بالإتفاق مع اللاعب رايدر الذي يغير مظهره.

فيما أن المهمة الثانية تكون ” Mountain Cloud Boys” بحيث تكون هذه المهمة بمقابلة زعيم العصابة والذهاب إلى موقع معين مع التغلب على الأعداء بخطة محكمة، مع العلم هذه المهمة تكون من المهمات المثيرة والأكثر شغفًا بين اللاعبين.

وعن الشفرات فتتمثل شفرة إشارة المرور لتحويلها إلى اللون الأخضر ” greenlight”.

بينما شفرة تغيير الملابس او تحويل المظهر واللون على STILLLIKEDRESSINGUP.

كذلك فإن شفرة تسريع الزمن تكون ” LIFEISPASSINGMEBY”.

التدخين بداخل اللعبة تكون على شفرة ” certaindeath”.

مهام وشفرات لعبة جاتا سان اندرياس على جميع أجهزة أندرويد وأيفون

ومن أبرز المهمات التي يمكنك التعرف عليها في لعبة جاتا سان اندرياس، وفقًا لما يأتي:-