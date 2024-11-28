آيفون الناس الغلابة .. Realme C63 ملك الفئة الاقتصادية يبهر منافسيه بمواصفات الجبارة وسعره الخيالي

عدن – كتب محمد سعد – تواصل شركة ريلمي تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الاقتصادية العديدة من خلال إطلاقها لهاتف Realme C63، الذي يقدم توازناً مثالياً بين الأداء والسعر المناسب لمن يبحث عن موبايل مواصفاته أعلى من أسعاره، ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة عالية الجودة بتقنية IPS مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز الذي يضمن تجربة مشاهدة واضحه للعين، كما أنه مزود بمعالج قوي لمحبي الالعاب الثقيلة وهو من نوع Unisoc Tiger T612 ما يجعله خياراً مثالياً لعشاق الألعاب، بالإضافة إلى ذلك يأتي الجوال بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل ليضمن صوراً واضحة ومميزة، ليصبح الهاتف خياراً جذاباً للفئة المتوسطة الباحثة عن الجودة بسعر معقول.

يتخطى Realme C63 توقعات المستخدمين بفضل تصميمه المميز وميزاته المتقدمة، فبالإضافة إلى الأداء القوي والبطارية الطويلة الأمد، يوفر الهاتف تجربة مستخدم غنية بفضل ميزات الحركات الهوائية Air Gestures و Mini Capsule 2.0 التي تجعل التفاعل مع الهاتف أكثر متعة وسهولة، ومن ثم تخطت مبيعاته حاجز الملايين ولعل السبب في ذلك أنه يشبه في تصميمه لهاتف آيفون.

مواصفات هاتف ريلمي سي Realme C63

المواصفات التفاصيل دعم الشرائح يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim شبكات الاتصال يدعم شبكات الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، والجيل الرابع (4G) جودة التصنيع مصنوع من البلاستيك أو الجلد الصناعي، والإطار من البلاستيك. مقاوم للصدمات ومقاوم لطرطشة الماء بمعيار IP54 الأبعاد والوزن 167.3×76.7×7.7 ملم، الوزن 189 جرام أو 191 جرام الشاشة نوع IPS LCD بمساحة 6.75 إنش، دقة 720×1600 بكسل، كثافة 260 بكسل لكل إنش، معدل تحديث 90Hz، سطوع 560 شمعة إصدارات الذاكرة – 128 جيجا بايت + 6 جيجا بايت

– 128 جيجا بايت + 8 جيجا بايت

– 256 جيجا بايت + 8 جيجا بايت

– يدعم كارت ميموري لتوسعة التخزين المعالج Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسومي Mali-G57 الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 الكاميرا الخلفية – 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 (الكاميرا الأساسية)

– كاميرا ثانية Lens Ai تصوير الفيديو – FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار/ث

– HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار/ث

– SD بدقة 480 بكسل بمعدل 30 إطار/ث الاتصال اللاسلكي Wi-Fi a/b/g/n/ac، يدعم Dual-band. بلوتوث 5.0 الصوت سماعات مونو، منفذ 3.5 ملم للسماعات الملاحة يدعم GPS وأنظمة أخرى مثل GALILEO, GLONASS, BDS وسائل الأمان مستشعر بصمة مدمج في زر الباور، خاصية Face Unlock، مستشعرات: التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب (سوفت وير) منفذ الشحن USB Type-C البطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0 الألوان الأزرق، الأخضر

سعر هاتف Realme C63

تباع نسخة 128 جيجا ورام 6 جيجا بحوالي 6200 جنيه، في حين يصل سعر نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 7100 جنيهو، ويمكنك تركيب 2 شريحة إتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقت.