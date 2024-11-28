أراضي الإسكان مجاناً للمستفيدين وكيفية الحجز

عدن – كتب محمد سعد – أراضي الإسكان مجاناً هي أحد أبرز المنتجات التي قامت وزارة البلديات والإسكان بتقديمها إلى مستفيدي الدعم السكني داخل المملكة العربية السعودية، رغبةً في تحقيق العديد من الأهداف ومن بينها رفع نسبة تملك السكن الذي يضمن سعادة واستقرار الأسر، ويمكن التقديم على منح الأراضي السكنية المجانية من خلال تسجيل الدخول لرابط منصة سكني الإلكترونية وهي المنصة التي تقدم كافة المعلومات عن منتجات الوزارة وتوضح شروط استحقاق أراضي الإسكان مجاناً.

أراضي الإسكان مجاناً

أوضح برنامج سكني من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن الإعلان عن أراضي الإسكان مجاناً ومخططات الأراضي الجديدة يأتي قبل توضيح تفاصيلها على منصة سكني وعقب طرحها من خلال المنصة يمكن المبادرة في تسجيل الدخول وحجز أحد القطع.

كيف أسجل في أراضي الإسكان مجاناً

أتاحت الوزارة خدمات إلكترونية متنوعة ومن بينها التسجيل في منح الأراضي المجانية لمستفيدي الدعم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

على المواطن الدخول إلى رابط منصة سكني.

ثم يقوم بالدخول إلى خيار المنتجات الذي يظهر في الصفحة الرئيسية.

ومنه يختار منتج الأراضي السكنية المجانية.

لا بد أن يطلع أولًا على الشروط والأحكام وبعد الموافقة عليها ينتقل إلى المخططات الجديدة.

وبعد الاختيار يقوم بالنقر على تبويب الحجز الآن ويدخل البيانات المطلوبة.

شروط استحقاق منح الأراضي سكني

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الأراضي المجانية سكني وجميعها تم ذكرها باللائحة التنفيذية للدعم، وأما الشروط العامة فهي:

لا بد أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

الإقامة داخل السعودية.

ألا يكون العمر أقل من الخامسة والعشرين عام عند التقديم.

عدم امتلاك أحد أفراد الأسرة المتقدمة لمسكن مناسب.

عدم إقامة صاحب الطلب داخل دور الإيواء الحكومية.

ألا تكون الأسرة قد استفادت من قبل من أي منتج من منتجات وزارة الإسكان أو الجمعيات الأهلية التي تقدم الدعم السكني.

الاستعلام عن استحقاق منح الأراضي

يمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل التي تخص شروط استحقاق الدعم السكني أو معرفة حالة الاستحقاق عن طريق تسجيل الدخول لرابط بوابة سكني الإلكتروني والانتقال إلى خيار الخدمات ومنه الدخول إلى حالة الاستحقاق وكتابة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.