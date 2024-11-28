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متاح .. رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة

متاح .. رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة
متاح .. رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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كتب محمد سعد – أعلنت شركة سوناطراك المتخصصة في الطاقة، عن إطلاق رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك 2025 للشباب المتميز من حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد والمدارس الأكاديمية، لشغل مناصب مهندسين وتقنيين للعمل بالشركة في كافة الفروع المنتشرة في ربع الجزائر، هذا بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، جاء ذلك الإعلان من خلال الحساب الرسمي للشركة على فيس بوك، يأتي هذا الإعلان في مخطط توظيف الشركة بهدف دعم الموارد البشرية لها بالشباب المتميز، وحددت الشركة الشروط العامة المطلوبة للتسجيل في الوظائف الجديدة، ومواعيد بداية ونهاية فترة التقديم الإلكتروني من خلال هذا المقال.

 

رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر

  • الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني nationalrecrut.sonatrach.dz.
  • تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.
  • النقر على التسجيل في الوظائف الجديدة للشركة.
  • تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك الدراسي.
  • تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات.
  • مراجعة البيانات المسجلة والنقر على إرسال الطلب.

موعد التسجيل في الوظائف الخاصة بشركة سوناطراك

 

متاح .. رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة

 

يبدأ التسجيل من اليوم الخميس الموافق 2024-11-28 بداية من الساعة 08:00 بتوقيت الجزائر.

ينتهي التقديم الإلكتروني يوم 10 ديسمبر 2024 الساعة 20:00 مساءً.

  1. يشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
  2. يكون المتقدم مسجلاً ومفعلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل.
  3. التقديم لمنصب مهندس يشترط أن يكون حاصلاً على مستوى بكالوريا + 5 سنوات فما فوق في المجالات المطلوبة (شهادة ماستر/ أو مهندس/ أو دكتوراه).
  4. بالنسبة للتقديم في وظيفة ومنصب تقني يكون المتقدم متحصل على شهادة البكالوريا + 3 سنوات في التخصصات المطلوبة (ليسانس LMD / DEUA).

متاح .. رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة

 

أجراءات التوظيف في شركة سوناطراك للطاقة 2024-2025

بعد عملية التسجيل الإلكترونية سوف يتم فحص الطلبات المقدمة بكل شفافية وفق الشروط المطلوبة، وسوف ترسل الشركة للشباب الذي وقع الاختيار عليه رسالة عن طريق البريد الإلكتروني الشخصي له بمواعيد ومكان مركز الأختبار، ثم يتم توجيه وتوزيع الشباب المختار لكل وظيفة لشغل مناصبهم على مستوى الوحدات والمنشآت الإنتاجية للشركة.

متاح .. رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة

 

رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجديدة

تعد الشركة من أكبر شركات الوطن العربي وأفريقيا العامة في مجال الطاقة، وتقدم الشركة العديد من المميزات لمنتسبيها أهمها ما يلي.

  1. مرتب متميز ومرتفع مقارنة بالوظائف الأخرى.
  2. فرص الترقية متوفرة للكفآت المتميزة في العمل.
  3. التأمين الصحي الشامل للعاملين بالشركة في أفضل المستشفيات المتواجدة في الجزائر.
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