نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح .. رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت شركة سوناطراك المتخصصة في الطاقة، عن إطلاق رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك 2025 للشباب المتميز من حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد والمدارس الأكاديمية، لشغل مناصب مهندسين وتقنيين للعمل بالشركة في كافة الفروع المنتشرة في ربع الجزائر، هذا بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، جاء ذلك الإعلان من خلال الحساب الرسمي للشركة على فيس بوك، يأتي هذا الإعلان في مخطط توظيف الشركة بهدف دعم الموارد البشرية لها بالشباب المتميز، وحددت الشركة الشروط العامة المطلوبة للتسجيل في الوظائف الجديدة، ومواعيد بداية ونهاية فترة التقديم الإلكتروني من خلال هذا المقال.

رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجزائر

الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني nationalrecrut.sonatrach.dz .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على التسجيل في الوظائف الجديدة للشركة.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك الدراسي.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات.

مراجعة البيانات المسجلة والنقر على إرسال الطلب.

موعد التسجيل في الوظائف الخاصة بشركة سوناطراك

يبدأ التسجيل من اليوم الخميس الموافق 2024-11-28 بداية من الساعة 08:00 بتوقيت الجزائر.

ينتهي التقديم الإلكتروني يوم 10 ديسمبر 2024 الساعة 20:00 مساءً.

يشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. يكون المتقدم مسجلاً ومفعلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل. التقديم لمنصب مهندس يشترط أن يكون حاصلاً على مستوى بكالوريا + 5 سنوات فما فوق في المجالات المطلوبة (شهادة ماستر/ أو مهندس/ أو دكتوراه). بالنسبة للتقديم في وظيفة ومنصب تقني يكون المتقدم متحصل على شهادة البكالوريا + 3 سنوات في التخصصات المطلوبة (ليسانس LMD / DEUA).

أجراءات التوظيف في شركة سوناطراك للطاقة 2024-2025

بعد عملية التسجيل الإلكترونية سوف يتم فحص الطلبات المقدمة بكل شفافية وفق الشروط المطلوبة، وسوف ترسل الشركة للشباب الذي وقع الاختيار عليه رسالة عن طريق البريد الإلكتروني الشخصي له بمواعيد ومكان مركز الأختبار، ثم يتم توجيه وتوزيع الشباب المختار لكل وظيفة لشغل مناصبهم على مستوى الوحدات والمنشآت الإنتاجية للشركة.

رابط تسجيل مسابقة توظيف سوناطراك الجديدة

تعد الشركة من أكبر شركات الوطن العربي وأفريقيا العامة في مجال الطاقة، وتقدم الشركة العديد من المميزات لمنتسبيها أهمها ما يلي.